Lamine Yamal - PSG : Un accord règle le feuilleton !

Épatant dans cet Euro 2024, Lamine Yamal a brillé face à l’équipe de France (1-2) et s’apprête désormais à disputer la finale du tournoi. Le FC Barcelone voit d’un très bon œil l’éclosion de sa pépite et sans la moindre inquiétude dans ce mercato, les deux parties disposant d’un accord privé pour une future prolongation. De quoi écarter les prétendants, à l’instar du PSG.

Élu homme du match face à l’équipe de France, Lamine Yamal s’apprête à disputer la finale de l’Euro 2024 ce dimanche alors qu’il fêtera ses 17 ans la veille. Le crack du FC Barcelone a été l’un des grands artisans de la victoire de la Roja sur la bande à Didier Deschamps en répondant à l’ouverture du score de Randal Kolo Muani, Dani Olmo inscrivant dans la foulée le deuxième but de son équipe. L’Espagne savoure la présence du crack dans son effectif, et il en est de même pour le FC Barcelone.

Une prolongation officieuse jusqu’en 2030 pour Lamine Yamal

Alors que Lamine Yamal sort déjà d’une saison impressionnante du haut de ses 16 ans (50 matches, 7 buts et 10 passes décisives), le FC Barcelone compte évidemment sur lui pour les années à venir. Les deux parties sont parvenues à un terrain d’entente en octobre dernier pour prolonger leur union jusqu’en 2026 avec une clause libératoire d'un milliard d'euros à la clé, et d’après les informations divulguées par le quotidien Sport au lendemain de l’élimination des Bleus, un accord privé existe pour un nouveau contrat s’étirant jusqu’en juin 2030. De quoi écarter les prétendants, à commencer par le PSG.

Le PSG prêt à débourser 200M€ ?

Contraint désormais de faire sans Kylian Mbappé, le club de la capitale a coché le nom de Lamine Yamal comme l’avait dévoilé Le Parisien en avril dernier. Sport explique ce jeudi que le PSG aurait tâté le terrain en discutant avec le FC Barcelone d’un transfert à 200M€ pour l’ailier espagnol, mais la position du club est claire. Épanoui dans la capitale, Lamine Yamal n’a prolongé « que » pour trois années supplémentaires en octobre dernier en raison de la législation espagnole, mais un accord aurait d’ores et déjà été conclu pour une nouvelle entente jusqu’en 2030. Des sources barcelonaises précisent qu'il ne serait pas étonnant que ce nouveau bail soit revu à la hausse au vu de l'ampleur des performances du phénomène, notamment dans cet Euro, où il totalise trois passes décisives (contre la Croatie, la Géorgie et l’Allemagne) en plus de son but face aux Bleus.