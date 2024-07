Le PSG le recrute, il fait comme Zidane et Platini !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Premier et dernier buteur de l’équipe de France dans le jeu à l’Euro 2024, Randal Kolo Muani a répondu à la confiance de Didier Deschamps en ouvrant le score contre l’Espagne. Après en avoir fait de même en demi-finale du dernier Mondial, face au Maroc, l’attaquant du PSG a donc récidivé mardi soir et rejoint un cercle très fermé.

Peu inspirée offensivement depuis le début de la compétition, l’équipe de France pensait avoir vaincu ses maux contre l'Espagne en ouvrant la marque dès la 9e minute par l’intermédiaire de Randal Kolo Muani, idéalement servi par Kylian Mbappé. Après avoir été à l’origine du but contre son camp du Belge Thomas Vermaelen en huitième de finale, l’attaquant du PSG a cette fois-ci trouvé le chemin des filets par lui-même, répondant à la confiance de Didier Deschamps qui ne l’a jamais lâché. Une joie de courte durée puisque l’Espagne a rapidement repris les devants grâce à Lamine Yamal (21’) puis Dani Olmo (25’), offrant la qualification à la Roja (1-2). Randal Kolo Muani peut malgré tout se consoler avec ce but le faisant entrer dans l’histoire des Bleus.

Equipe de France : La terrible annonce de Deschamps https://t.co/orLGzq993y pic.twitter.com/1AtxwoC4F1 — le10sport (@le10sport) July 9, 2024

Un but en demi-finale du Mondial et de l’Euro

Les demi-finales de l’équipe de France réussissent décidément très bien à Randal Kolo Muani. Avant de trouver le chemin des filets face à l’Espagne mardi, l’attaquant de 25 ans avait déjà permis aux Bleus de sceller leur succès contre le Maroc (2-0) à la Coupe du monde 2022 en inscrivant la deuxième réalisation à dix minutes de la fin du temps réglementaire de la demi-finale. Recruté l’été dernier par le PSG pour 85M€ bonus compris, il rejoint ainsi un cercle très fermé.

Kolo Muani rejoint Platini et Zidane

Comme le souligne Opta, seules deux légendes tricolores ont réussi à inscrire un but en demi-finale d’un Euro et d’une Coupe du monde : Michel Platini et Zinedine Zidane. L’ancien joueur de l’ASSE avait répondu à l’ouverture du score de la RFA sur penalty lors de la mythique rencontre de Séville à l’Euro 1982 (3-3, 5-4 aux t.a.b.), théâtre de l’agression de Patrick Battiston par Harald Schumacher, et avait enchaîné deux ans plus tard, à l’Euro 1984, en offrant la victoire aux Bleus en prolongation contre le Portugal (3-2, ap). Un adversaire qui a également souri à Zinedine Zidane, marquant lui aussi contre le Portugal en demi-finale de l’Euro 2000 (2-1) puis de la Coupe du monde 2006 (1-0). Randal Kolo Muani complète désormais la liste.