Euro 2024 : Naufrage pour les Bleus, Deschamps balance !

Ce mardi soir, l’équipe de France a sombré face à l’Espagne, et a été éliminée de l’Euro 2024. Une défaite en demi-finale logique pour les Bleus, qui après une très bonne entame de match, n’auront jamais réussi à inverser le cours du match. Après la rencontre, Didier Deschamps s’est livré sans détour sur la déroute des siens.

L’histoire s’arrête donc au stade des demi-finales pour l’équipe de France. Auteurs d’un Euro compliqué, les Bleus rêvaient tout de même d’un sacre en Allemagne, mais n’auront pas réussi à faire déjouer l’Espagne, désormais qualifiée pour la finale et grand favori pour la victoire finale. Opposés à la Roja ce mardi soir du côté de Munich, les partenaires de Kylian Mbappé ont subi un revers de taille (2-1), alors que dans le jeu, jamais les hommes de Didier Deschamps n’auront réussi à instaurer le doute dans les têtes espagnoles.

L’Espagne a croqué les Bleus

Pourtant, l’entame de match de l’équipe de France aura été réussie. Sur un magnifique service de Kylian Mbappé, Randal Kolo Muani a ouvert le score dès la 9ème minute, et les Bleus ont poussé. Mais c’était sans compter sur les fulgurances de Lamine Yamal et de Dani Olmo, qui en l’espace de quatre minutes (21ème et 25ème), ont totalement renversé la rencontre. Après cette douloureuse élimination, Didier Deschamps a tenté de s’expliquer.

« L'Espagne a davantage de maîtrise »

« On a paré au plus pressé en étant le plus efficace possible », a lâché le sélectionneur français dans des propos rapportés par l’Equipe. « La marche était un peu plus haute, même si on a eu le bonheur d'ouvrir le score et tout s'est renversé en quatre minutes. L'Espagne a davantage de maîtrise. Nous avons été moins performants dans l'orientation du jeu, nous avons manqué de verticalité. Même si nous avons poussé jusqu'au bout, mes joueurs n'étaient pas tous à 100 % pour cette compétition pour différentes raisons ».