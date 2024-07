Euro 2024 : Mbappé balance cash après l’élimination des Bleus !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Malgré une passe décisive pour Randal Kolo Muani sur l’ouverture du score face à l’Espagne (1-2), Kylian Mbappé a encore été décevant et n’a pas su empêcher l’élimination de l’équipe de France en demi-finale de l’Euro. De passage en zone mixte après la défaite, le capitaine des Bleus n’a pas caché sa déception au moment de dresser le bilan.

L’équipe de France aura donc attendu la demi-finale de l’Euro 2024 pour inscrire par elle-même son premier but dans le jeu au cours de la compétition. Les hommes de Didier Deschamps pensaient avoir fait le pus dur contre l’Espagne en ouvrant le score au bout de 8 minutes grâce à une tête de Randal Kolo Muani, parfaitement servi par Kylian Mbappé, mais Lamine Yamal (21’) puis Dani Olmo (25’) en ont décidé autrement. Trop maladroits devant le but depuis le début de l’Euro, les Bleus ont encore une fois été incapables d’inquiéter la Roja par la suite, une insuffisance incarnée par Kylian Mbappé, auteur d’un seul but en cinq matches, sur penalty.

« On n'a pas fait assez pour aller en finale »

En zone mixte, Kylian Mbappé a livré son analyse sur l’élimination de l’équipe de France : « On ouvre le score, on se dit qu'on fait le plus difficile mais peut-être qu'inconsciemment on recule un peu plus. On met moins de panache, de punch et on prend deux buts coup sur coup. Après, on essaie de réenclencher la machine mais ce n'était pas suffisant. Le résultat est ce qu'il est et ça veut dire qu'on n'a pas fait assez pour aller en finale ».

« Ma compétition a été difficile. Elle est ratée »

Le numéro 10 des Bleus s’est ensuite montré lucide sur le niveau affiché ces dernières semaines. « Ma compétition a été difficile. Elle est ratée. J’avais l’ambition d’être champion d’Europe, j’avais l’ambition de faire un bon Euro. Je n’ai fait ni l’un ni l’autre. C’est une déception, a regretté l’ancienne star du PSG. On n’a pas fait assez pour aller en finale. Maintenant, il faut passer à autre chose. L’année a été longue. Je vais me reposer. Le football c’est simple, tu es bon ou tu n’es pas bon. Je n’ai pas été bon. L’Espagne a mieux joué que nous, ils ont mérité d’aller en finale et nous, on rentre à la maison. »