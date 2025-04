Mbappé : Le coup de tonnerre, il n'en revient pas...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid a été refroidi dans le nord de Londres mardi soir. Dans un Emirates Stadium survolté, Arsenal a corrigé les visiteurs et champions d'Europe en titre sur le score de 3 buts à 0 grâce à deux coups francs signés Declan Rice, ses deux premiers en carrière. De quoi engendrer une certaine admiration visible sur son visage chez Kylian Mbappé.

Troisième match sans but pour Kylian Mbappé tant toutes compétitions confondues qu'en Ligue des champions. Depuis son triplé inscrit contre Manchester City (3-1) en 1/16èmes de finale retour de C1, Mbappé est resté muet lors de la double confrontation face à l'Atletico de Madrid (2-1 et 1-1) et à l'occasion du voyage du Real Madrid à Londres pour y affronter Arsenal mardi soir en 1/4 de finale aller (0-3).

Deux coups de canons de Declan Rice

Mardi soir, ce n'est pas sa performance à l'Emirates Stadium qui a fait parler, mais plutôt ses réactions. Pour remettre les choses dans leur contexte, le Real Madrid a été puni par Declan Rice à deux reprises sur coups francs et par Mikel Merino à la conclusion d'un mouvement collectif. A la 58ème minute, Rice a inscrit un coup franc brossé pourtant très rapide puisque le ballon a été flashé à 97 km/h. Sur la caméra embarquée de Canal+, diffuseur de la C1 en France, on peut voir Mbappé demander à ses coéquipiers de jouer plus haut dans la foulée de l'ouverture du score.

Mbappé adoube Rice avec ses expressions faciales

A la 70ème minute de jeu, Declan Rice a doublé la mise en faisant encore mieux : une frappe limpide à 103 km/h dans l'équerre. De par ses expressions faciales, Kylian Mbappé s'est trouvé entre l'admiration et la résignation. Même au moment de la reprise du jeu, Mbappé n'en revenait pas. Les coups de canon de Rice l'ont tout bonnement assommé à l'instar du Real Madrid.