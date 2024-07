Mercato : C'est confirmé pour l'avenir de Didier Deschamps !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Eliminée mardi soir en demi-finale de l'Euro par l'Espagne, l'équipe de France a donc chuté aux portes de la finale d'une compétition que les Bleus n'ont plus gagné depuis 2000. Et alors que rapidement après le match Didier Deschamps a été interrogé sur son avenir, Philippe Diallo, président de la FFF, assure qu'il respectera le contrat du sélectionneur qui court jusqu'en 2026.

Mardi soir, l'équipe de France a chuté en demi-finale de l'Euro contre l'Espagne (1-2) alors que Randal Kolo Muani avait ouvert le score. Une grosse désillusion pour les Bleus qui visaient le titre, et comme à l'issue de chaque compétition internationale, l'avenir de Didier Deschamps fait parler, alors que son contrat court jusqu'en 2026. Le sélectionneur français a d'ailleurs été interrogé à ce sujet après le match, et cela ne lui a pas plu. « Vous êtes redoutable. Posez la question à mon président », s'est agacé Didier Deschamps en conférence de presse. Philippe Diallo a d'ailleurs été interrogé sur l'avenir du sélectionneur.

Diallo confirme Deschamps jusqu'en 2026

« Il a en effet un contrat et a rempli l'objectif sportif qui lui était donné. Et lorsqu'on regarde son parcours à la tête de l'équipe de France, il est exceptionnel. Didier a mené cette équipe de la meilleure de manières possibles pendant cet Euro », lance le président de la FFF dans les colonnes de L'EQUIPE, avant confirmer que Didier Deschamps honorerait son contrat.

«Il faut maintenir l'équipe de France dans cette direction»

« Je ne vois pas de raison de remettre en cause son contrat. Les résultats du passé plaident pour lui et les objectifs ont été atteints. Didier poursuivra sa mission. On va échanger ensemble dans les prochains jours pour analyser plus en profondeur ce qui nous a manqué pendant cette demi-finale et qui nous aurait permis d'aller plus haut. Pendant ce mois, j'ai vu beaucoup de professionnalisme, de recherche de l'excellence. Il faut maintenir l'équipe de France dans cette direction », ajoute Philippe Diallo. Autrement dit, Didier Deschamps sera encore sur le banc de l'équipe de France jusqu'à la prochaine Coupe du monde. Au moins.