Mercato - PSG : Dernière chance pour le transfert de ce crack ?

Au cours de ce mercato estival, le PSG va chercher à recruter un ailier gauche. Plusieurs noms ont été associés au club de la capitale, comme cela a pu être le cas de Nico Williams (Athletic Bilbao). Le phénomène de 21 ans se rapproche cependant du FC Barcelone, dans un dossier où Paris pourrait conserver une dernière chance. Explications.

Pour le moment, le PSG s’est montré discret sur ce mercato estival. Mais alors que les dirigeants parisiens lorgnent certains joueurs de l’Euro, la fin du tournoi approche, et certains dossiers chauds comme celui de Nico Williams pourraient être résolus. Disposant d’une clause libératoire de 58M€, l’ailier de l’Athletic Bilbao est sérieusement convoité par le club francilien, mais également par le FC Barcelone.

« On peut se permettre de faire un transfert comme celui de Nico Williams »

Récemment, le président des Blaugrana, Joan Laporta, évoquait en direct de Catalunya Radio qu’un transfert de Nico Williams intéressait le Barça, mais que ce dernier était également tout à fait réalisable : « En ce moment, on peut se permettre de faire un transfert comme celui de Nico Williams. Nous avons les moyens d’affronter ce transfert. C’est une des possibilités sur lesquelles on travaille avec Hansi Flick », lâchait ainsi le dirigeant. Ce mercredi, SPORT révèle qu’un accord de principe existerait déjà entre le joueur et le club catalan.

Nico Williams n’attendra pas le Barça très longtemps

Le média révèle ainsi qu’une réunion se serait tenue entre l’agent du joueur Félix Tainta et les dirigeants catalans, et que cette dernière a donc abouti sur ce fameux accord. Néanmoins, le PSG n’a peut-être pas encore tout perdu dans ce dossier. Et pour cause, SPORT souligne que bien qu’intéressé par une arrivée au Barça, Nico Williams n’attendra pas éternellement le club blaugrana. Si ce dernier venait à trop temporiser dans le dossier, le club parisien pourrait alors tenter sa chance. Affaire à suivre de près…