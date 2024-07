Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret, le PSG va chercher à recruter un ailier gauche cet été. Plusieurs noms ont d’ailleurs été associés au club de la capitale, comme celui de Nico Williams. Sensation de l’Euro 2024 avec l’Espagne, le phénomène de l’Athletic Bilbao serait sur les tablettes du FC Barcelone, qui tiendrait déjà un accord contractuel avec le crack de 21 ans.

Le mercato estival du PSG devrait être marqué par l’arrivée d’un voire de plusieurs joueurs offensifs. L’un des grands chantiers du club parisien, comme révélé en exclusivité par nos soins début avril et confirmé ce mardi par RMC Sport, sera le recrutement d’un nouvel ailier gauche. Si le nom de Khvicha Kvaratskhelia (Naples) est revenu avec insistance, c’est également le cas pour Nico Williams.

Mercato - PSG : Le feuilleton de l'été relancé par une offre de 60M€ https://t.co/3w6Hb2PqVr pic.twitter.com/7agOkOkgLc — le10sport (@le10sport) July 10, 2024

Le PSG lorgne Nico Williams

Le crack de l’Athletic Bilbao commence réellement à se faire un nom au sein du football mondial, et ses prestations réalisées avec l’Espagne sur cet Euro 2024 ne font que grimper sa valeur. Pisté par le PSG donc, Nico Williams est également suivi avec insistance par le FC Barcelone, alors que pour rappel, ce dernier dispose d’une clause libératoire de 58M€.

Accord de principe entre le FC Barcelone et le joueur

Et à en croire les dernières indiscrétions de SPORT, Nico Williams serait d’ores et déjà d’accord pour rejoindre les Blaugrana cet été. Le média catalan révèle que la direction du Barça a rencontré l’agent du joueur Félix Tainta la semaine dernière. La réunion se serait terminée par un accord de principe entre le club et Nico Williams concernant les conditions personnelles de l'opération. Affaire à suivre...