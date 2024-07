Transfert : L'ASSE annonce du lourd pour cette recrue

Amadou Diawara

Pour renforcer son attaque, l'ASSE a officialisé la signature de Ben Old (21 ans) ce mardi soir. Une arrivée qui comble de bonheur Olivier Dall’Oglio (60 ans). En effet, le coach des Verts s'est enflammé pour le recrutement de Ben Old, laissant entendre qu'il allait faire beaucoup de bien à son équipe.

L'ASSE s'est offerte un nouvel attaquant. En effet, les Verts ont officialisé l'arrivée de Ben Old ce mardi soir. Comme annoncé par le club du Forez, le crack de 21 ans s'est engagé pour une durée de quatre saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028, et il dispose d'une option pour étendre son bail d'une année.

«Je suis très heureux de rejoindre l'ASSE»

Arrivé à l'ASSE ce mardi soir, Ben Old s'est livré sur son transfert. En effet, l'international néo-zélandais a avoué qu'il avait toujours rêvé d'évoluer en Europe. « Je suis très heureux de rejoindre l'ASSE et de débuter un magnifique challenge pour moi et pour ma famille. Évoluer en Europe a toujours été un rêve, alors rejoindre un club comme Saint-Étienne avec une telle ferveur... Je vais découvrir le football français, mais l'ASSE est déjà pour moi un grand club, historique, avec de nombreux supporters. Je suis très fier d'en faire partie », s'est réjoui Ben Old dans des propos rapportés sur le site officiel de l'ASSE.

«Il peut amener quelque chose d'intéressant»

Dans le même temps, Olivier Dall’Oglio a fait part de son immense bonheur d'accueillir Ben Old au sein de son effectif. « Ben est un très jeune joueur, courageux, qui arrive de l'autre bout du monde et avec lequel il faudra faire preuve de patience. Mais il a les capacités nécessaires pour amener quelque chose d'intéressant. C'est un profil percutant, très généreux dans les efforts, qui joue essentiellement à gauche même s'il peut évoluer à plusieurs postes », a déclaré le coach de l'ASSE.