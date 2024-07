Transferts : Griezmann prive le PSG d’un champion du monde ?

Thomas Bourseau

Le mercato estival a repris ses droits le 10 juin dernier en France et le PSG ne tient toujours pas le remplaçant de Kylian Mbappé, nouvelle star du Real Madrid. Julian Alvarez aurait les faveurs de certains décideurs du PSG. Toutefois, l’Atletico de Madrid viendrait jouer les trouble-fêtes dans cette opération.

Kylian Mbappé est officiellement devenu agent libre le 1er juillet 2024 bien que son départ pour le Real Madrid ait été officialisé par le club merengue et le capitaine de l’équipe de France le 3 juin dernier. Et depuis, le PSG n’a toujours pas mis la main sur l’attaquant qui est censé lui succéder sur le front de l’attaque.

Julian Alvarez courtisé par le PSG

Les pistes sont multiples et mènent notamment à Victor Osimhen dont l’agent se trouvait à Paris en début de semaine selon le journaliste Gianluca Di Marzio ou encore à Julian Alvarez. Le buteur de Manchester City, doublure d’Erling Braut Haaland, en aurait assez de sa situation sportive sous Pep Guardiola et serait prêt à quitter le champion d’Angleterre afin d’avoir un rôle plus important ailleurs comme le journaliste César Luis Merlo l’a confié sur son compte X. Au PSG ? L’Atletico de Madrid veillerait à ce que ce transfert n’ait pas lieu.

Discussions en cours avec l’Atletico de Madrid ?

César Luis Merlo a en effet communiqué l’information suivante sur X : l’Atletico de Madrid aurait amorcé les premières discussions avec Julian Alvarez concernant un transfert dans le club rojiblanco entraîné par Diego Simeone et dont la star est Antoine Griezmann. Le décor est planté.