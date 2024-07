Mercato : Le successeur de Mbappé va faire une victime au PSG

Amadou Diawara

Pour assurer la succession de Kylian Mbappé, le PSG aimerait boucler la signature de Victor Osimhen lors de ce mercato estival. Toutefois, le club emmené par Luis Enrique serait contraint de se séparer de Randal Kolo Muani ou de Gonçalo Ramos avant de conclure le transfert du buteur du Napoli.

Pour combler le vide laissé par Kylian Mbappé la saison prochaine, le PSG envisagerait de recruter Victor Osimhen. Alors que le buteur nigérian disposerait d'une clause libératoire fixée à 130M€, le Napoli refuserait de le vendre pour moins de 100M€.

Lee ou Ugarte échangé avec Osimhen ?

Pour baisser le prix de Victor Osimhen, la direction du PSG discuterait avec le Napoli, tentant d'insérer une contrepartie dans la transaction. D'après TMW, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi aurait deux possibilités : Kang-In Lee et Manuel Ugarte. Deux joueurs qui plaisent à Aurelio De Laurentiis et qui ont un salaire que le président de Naples peut assumer. Toutefois, avant d'aller plus loin sur ce dossier, le PSG doit sacrifier l'un de ses buteurs.

Kolo Muani ou Ramos sacrifié à cause d'Osimhen ?

Selon les informations de TMW, le PSG serait dans l'obligation de vendre Randal Kolo Muani ou Gonçalo Ramos lors de ce mercato estival, et ce, afin de pouvoir aller plus loin dans les négociations pour le transfert de Victor Osimhen. Pourtant, les deux attaquants parisiens sont arrivés il y a seulement un an. Reste à savoir qui de Randal Kolo Muani ou de Gonçalo Ramos sera sacrifié par le PSG.