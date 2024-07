Mercato : Une star part au clash pour son transfert au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Si ce n’était pas forcément le chantier prioritaire du PSG cet été, le club de la capitale pourrait très prochainement boucler le transfert d’un avant-centre, Victor Osimhen se rapprochant chaque jour un peu plus de Paris. Mais alors que Naples se montre difficile dans les négociations, l’attaquant de 25 ans pourrait partir au clash avec sa direction. Explication.

Le mercato estival du PSG devrait s’emballer de manière imminente. En effet, après s’être montré plutôt discret depuis le début du marché des transferts, le club de la capitale va passer à l’action dans plusieurs dossiers, comme cela a récemment été le cas avec Désiré Doué (Stade Rennais), João Neves (Benfica), ou encore avec Victor Osimhen (Naples). L’attaquant nigérian se rapproche de jour en jour du PSG.

Le PSG en passe de boucler l’arrivée de Victor Osimhen ?

En effet, d’après les dernières informations divulguées par SportMediaset, l’agent du joueur, Roberto Calenda, a récemment rencontré les dirigeants parisiens, et cette réunion a conduit à de très bonnes avancées entre le camp Victor Osimhen et le PSG. Et si le média italien évoque une somme de 100M€ pour cette opération, Naples se montrerait toujours difficile dans les négociations, alors que pour rappel, l’international Nigérian dispose d’une clause libératoire de 130M€…

Osimhen absent à l’entraînement pour son transfert ?

Et cela ne plairait pas du tout au joueur. Selon l’Equipe, Victor Osimhen serait prêt à partir au clash avec sa direction, des sources italiennes affirmant auprès du quotidien sportif que l’attaquant de 25 ans pourrait ne pas se présenter à l’entraînement dans les prochains jours. Affaire à suivre...