Mercato - FC Nantes : Il répond déjà à ses détracteurs après son transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Libre après la fin de son contrat avec Dunkerque en juin dernier, Jean-Philippe Gbamin est un nouveau joueur du FC Nantes. Les Canaris ont officialisé la signature de l’international ivoirien, qui s’est engagé pour une saison. Ce dernier a déjà fait passer un message à ses détracteurs, dans une vidéo publiée par le club.

C’est désormais officiel, Jean-Philippe Gbamin est un joueur du FC Nantes. Après avoir passé sa visite médicale, le club a officialisé ce mardi l’arrivée du défenseur âgé de 28 ans, formé au RC Lens et passé par Mayence, Everton, le CSKA Moscou et Trabzonspor notamment. L’international ivoirien (17 sélections), qui jouait la saison dernière à Dunkerque, en Ligue 2, s’est engagé pour une saison avec les Canaris.

«Je suis très fier de rejoindre ce grand club français»

« Je suis très fier de rejoindre ce grand club français. Je suis reconnaissant de la chance qu'il me donne de pouvoir évoluer en Ligue 1, avec des personnes que j'ai cotoyées auparavant, le coach, son staff et quelques joueurs de l'effectif », a réagi Jean-Philippe Gbamin après sa signature, dans le communiqué du FC Nantes annonçant son arrivée.

«Si certains peuvent douter, je vais mettre tous vos doutes de côté»

Le club nantais a par la suite publié une vidéo sur ses réseaux sociaux, dans laquelle Jean-Philippe Gbamin a déjà prévenu ceux qui pouvaient douter de lui : « Chers supporters, sachez que je vais donner le maximum pour le blason. Vous aurez droit au nouveau Jean-Philippe Gbamin. Si certains peuvent douter, je vais mettre tous vos doutes de côté, et allez les Jaunes ! »

Un renfort attendu par Kombouaré

Un renfort important pour le FC Nantes, qui doit composer avec plusieurs blessures au sein de son effectif. « Ça m’embête d’avoir autant de blessures durant l’intersaison. Je ne veux pas dramatiser les choses, ça fait partie des soucis qu’on doit rencontrer. On s’active sur le marché pour compenser ces absences et tout équilibrer », confiait Antoine Kombouaré la semaine dernière. Le technicien français a maintenant une solution de plus avec Jean-Philippe Gbamin.