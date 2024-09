Il a snobé l’OM, il est déjà en grand danger

Arnaud De Kanel

Ardemment courtisé par l'OM pour succéder à Jean-Louis Gasset, Paulo Fonseca a fait le choix de relever le défi que lui a proposé le Milan AC. Or, les Rossoneri réalisent un mauvais début de saison et cela met le Portugais dans une situation très délicate à tel point qu'il pourrait déjà se faire virer.

L'OM a fait le choix d'engager Roberto De Zerbi pour les trois prochaines saisons cet été. Mais pourtant, le club phocéen avait une autre priorité et elle se nommait Paulo Fonseca comme vous le révélait le10sport.com le 10 avril dernier. Très courtisé après sa superbe saison avec le LOSC, le Portugais a apposé sa signature sur le contrat qui lui a été proposé par l'AC Milan. Mais après un mois et demi de compétition sur le banc milanais, il est déjà sur la sellette.

Fonseca viré après le derby ?

La Serie A démarre timidement pour tout le monde et possède même un leader surprenant après quatre rencontres avec l'Udinese de Florian Thauvin. Pendant que l'ancien joueur de l'OM cartonne, l'AC Milan patine pour les débuts de Paulo Fonseca. Avant la trêve, La Gazzetta dello Sport avait indiqué que l'entraineur portugais jouerait sa place lors des trois prochaines rencontres face Venise, Liverpool et l'Inter Milan. Fonseca s'est rassuré ce week-end avec un beau succès 4-0 de son équipe avant de chuter à San Siro contre Liverpool (1-3) ce mardi soir. De quoi assombrir encore un peu plus son avenir à Milan.

Un premier nom pour le remplacer

Ça ne sent vraiment pas bon pour Paulo Fonseca du côté du Milan AC. D'après les informations de La Gazzetta dello Sport, les dirigeants milanais penseraient à Paulo Sousa pour le remplacer. Cela montre bien que la réflexion sur l'avenir de Fonseca est à un stade très avancé. Le derby face à l'Inter ce dimanche pourrait déjà être le dernier match du Portugais sur le banc milanais.