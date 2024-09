Mercato - PSG : Une «énorme offre» va partir en 2025 ?

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG a perdu Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France a signé libre au Real Madrid, poussant la formation parisienne à lui chercher un remplaçant. Le nom d’Ademola Lookman a ainsi été évoqué chez les Rouge-et-Bleu. Le Nigérian est finalement resté à l’Atalanta, mais une grosse offre pourrait partir lors de l’été 2025 pour son transfert.

En fin de contrat au PSG cet été, Kylian Mbappé a décidé de lancer un nouveau chapitre de sa carrière. Le capitaine de l’équipe de France a signé libre au Real Madrid, poussant le club de la capitale à lui trouver un remplaçant. Le10Sport.com vous a ainsi révélé en exclusivité que les Rouge-et-Bleu ciblaient prioritairement un nouvel ailier gauche.

«Il va y avoir des problèmes», l’étonnant coup de gueule du PSG https://t.co/LuE7GGM9Io pic.twitter.com/dSIMKzftQW — le10sport (@le10sport) September 17, 2024

Le PSG a raté Lookman

Et dans cette optique, le nom d’Ademola Lookman a été évoqué du côté du PSG. L’attaquant de 26 ans aurait même été proposé aux dirigeants parisiens. Mais finalement, l’international nigérian est resté à l’Atalanta cet été. Il continue d’ailleurs de briller en Serie A (un but et une passe décisive en deux matchs).

L'Atalanta va recevoir une offre XXL l'été prochain ?

De ce fait, TuttoMercatoWeb indique qu’une « énorme offre » pourrait probablement arriver sur la table de l’Atalanta lors de l’été 2025 si jamais Ademola Lookman continue d’évoluer à ce niveau. Le club italien refusera en tout cas de négocier en janvier. Le PSG et les autres équipes potentiellement intéressées par le Nigérian sont prévenues.