Mercato : Rabiot débarque à l’OM, «ce deal est une honte»

Arrivé lundi soir à Marseille, Adrien Rabiot va s’engager pour les deux prochaines saisons avec l’OM, jusqu’en juin 2026, lui qui était toujours libre depuis son départ de la Juventus en juin dernier. Ce que Grégoire Akcelrod, agent FIFA, considère comme un échec, lui qui estime que le deal entre le club marseillais et l’international français est une honte.

« Ça s'est fait comme ça. Au début ça semblait un peu improbable et finalement en parlant beaucoup avec Medhi (Benatia, il m’a présenté le projet, j’ai adhéré. J’ai parlé aussi avec le coach, ça m’a parlé vraiment sportivement. » Accueilli par plusieurs centaines de supporters lundi soir à son arrivée à Marseille, Adrien Rabiot a expliqué son choix de s’engager avec l’OM. Toujours sans club depuis son départ de la Juventus en juin dernier, l’international français (48 sélections) va s’engager pour les deux prochaines saisons, jusqu’en juin 2026.

« S’il avait été accompagné par un pro, il serait dans un top 10 européen »

Un choix de carrière qui en surprend plus d’un. Plusieurs agents se sont exprimés dernièrement afin de critiquer l’arrivée d’Adrien Rabiot à l’OM, estimant que s’il était représenté par un agent et non par sa mère, Véronique Rabiot, il serait aujourd’hui dans un gros club européen. « C’est aussi la résultante de l’incompétence des gens qui l’ont accompagné. (…) Il est conseillé par sa mère et ça montre bien que c’est bien d’être accompagné par des professionnels, car s’il avait été accompagné par un pro, il serait dans un top 10 européen. De surcroît, il était libre », a déclaré Bruno Satin lundi soir dans l’After Foot sur RMC.

« Passer de la Juventus à Marseille, c’est un échec »

Un avis partagé par Grégoire Akcelrod, agent FIFA, comme il l’a confié à Ouest-France : « Je ne vois pas le positif de voir un joueur titulaire à la Juventus et en équipe de France rejoindre un club qui ne jouera pas la Coupe d’Europe. Passer de la Juventus à Marseille, c’est un échec. En plus, il va considérablement réduire son salaire. Ce ne serait jamais arrivé avec un agent. Ce deal est une honte. »