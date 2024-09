Mercato : Une offre colossale va relancer les plans du Real Madrid

Alexis Brunet

Le Real Madrid possède déjà l’un des meilleurs effectifs d’Europe, mais les dirigeants madrilènes pourraient bien recruter une nouvelle star très prochainement. En effet, la Casa Blanca aurait des vues sur Rodri, qui fait partie des meilleurs milieux de terrain du monde. Mais Manchester City ne compte pas laisser filer l’Espagnol et souhaite lui offrir une prolongation de contrat colossale.

Cet été, le Real Madrid n’a pas fait de folie sur le marché des transferts. Une affirmation qui peut paraître étonnante quand on sait que le club espagnol a réussi à mettre la main sur Kylian Mbappé. Mais ce dernier n’avait pas prolongé son contrat avec le PSG et était donc libre de s’engager où il le souhaitait gratuitement. Un sacré coup donc réalisé par les dirigeants madrilènes, mais qui visiblement ne leur suffit pas.

Le Real Madrid pense à Rodri

Pour le prochain mercato estival, le Real Madrid aurait déjà identifié la prochaine star qu’il souhaite recruter. Les dirigeants madrilènes aimeraient bien faire revenir en Espagne un certain Rodri, tout juste sacré champion d’Europe avec la Roja cet été. Il ne sera toutefois pas facile d’attirer le milieu de terrain, car Manchester City ne semble pas d’accord pour le laisser partir. Les Skyblues ont d’ailleurs un plan pour retenir le joueur de 28 ans.

Manchester City veut offrir un gros nouveau contrat à Rodri

Sentant la menace Real Madrid planer, Manchester City serait en train de planifier sa réponse, d’après les informations de The Athletic. Les Cityzens souhaiteraient offrir une belle prolongation de contrat à Rodri qui lui permettrait d’obtenir un salaire équivalent aux joueurs qui touchent les plus gros salaires actuellement chez les Skyblues, c’est-à-dire Erling Haaland, Kevin De Bruyne et Phil Foden. Reste à voir si cela suffira pour le retenir, lui qui pourrait être tenté par un retour dans son pays, qui plus est à Madrid, lui qui a évolué une saison par le passé à l’Atlético.