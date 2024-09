Real Madrid : Mbappé va imiter Zidane et Cristiano Ronaldo

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid. En difficulté depuis son arrivée à la Maison-Blanche, le numéro 9 de Carlo Ancelotti devrait bientôt retrouver de sa superbe. Selon José Emilio Amavisca, ancien milieu de terrain du Real Madrid, Kylian Mbappé va finir par briller au Santiago Bernabeu, à l'instar de Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane.

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a décidé de plier bagages. En fin de contrat le 30 juin 2024, l'attaquant de 25 ans s'est envolé vers Madrid pour s'engager librement et gratuitement en faveur du Real.

«Il peut devenir un grand joueur du Real Madrid»

Auteur de débuts poussifs au Real Madrid, Kylian Mbappé devrait bientôt retrouver son meilleur niveau, comme l'a affirmé José Emilio Amavisca. « Attendre l’arrivée d’un joueur depuis très longtemps, le Real Madrid n’en avait pas l’habitude, et les supporters non plus. Ce qui m’a le plus marqué, c’est que tout le monde ne regardait que Kylian sur la pelouse. Je crois qu’il n’est pas arrivé en très grande forme. Il n’a pas connu des débuts spectaculaires. La fin de saison dernière n’a pas été bonne pour lui. Il n’était pas bien physiquement et ça lui a coûté au début. La vérité, c’est que je ne comprends pas trop les critiques qu’il a reçues. Il est arrivé dans un nouveau club, une nouvelle ville, un nouveau pays. Tout ce à quoi il doit faire face est énorme. Il est arrivé avec humilité, pour apporter à l’équipe », a estimé l'ancien milieu gauche de la Maison-Blanche (1994-1998) lors d'un entretien accordé à RMC Sport.

«Il est venu pour qu'on parle de lui comme Cristiano, Zidane»

Dans la foulée, José Emilio Amavisca en a rajouté une couche sur la résurrection de Kylian Mbappé. « Ces mégastars, on leur répète tout le temps qu’ils sont les plus beaux et les plus forts, ils peuvent être déconnectés. Lui, il est arrivé intelligemment. Mbappé, c’est Mbappé, il peut devenir un grand joueur du Real Madrid. Dès son premier match il a remporté une coupe d’Europe. C’est pour ça qu’il est venu, pour marquer une époque et qu’on parle de lui comme de Cristiano, Raul, Zidane, Gento ou Di Stefano. Il a tous les ingrédients pour y arriver. Il va briller, parce que les grands joueurs aiment les grandes compétitions, et lui, c’est l’un des plus grands », a conclu l'ex-pensionnaire du Real Madrid.