OM - PSG : Nasser Al-Khelaïfi ne pardonne pas à Rabiot !

Adrien Rabiot signera prochainement un contrat de deux ans avec l’Olympique de Marseille, lui qui fut formé au Paris Saint-Germain. L’histoire d’amour entre le milieu et son ancien club a brusquement pris fin en 2019, après une mise à l’écart de quelques mois. Alors qu’un retour de Rabiot dans la capitale a parfois été évoqué, Nasser Al-Khelaïfi avait les idées claires.

L’OM est en passe de frapper un très gros coup avec la signature d’Adrien Rabiot, qui est arrivée lundi soir dans la cité phocéenne. « Ça s'est fait comme ça, au début ça paraissait improbable et finalement en parlant beaucoup avec Medhi (Benatia), il m'a présenté le projet, j'ai adhéré, s’est justifié Rabiot, au micro de BFM Marseille. J'ai parlé aussi avec le coach, ça m'a parlé vraiment sportivement. Plus l'ambiance, la ferveur, le stade, le public qui vit le foot... L'objectif c'est de gagner forcément, de retrouver la Champions League.»

Rabiot à l’OM grâce à un coup de pression ? https://t.co/O7JPAcFCpP pic.twitter.com/K50hXeSvPs — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

Rabiot ne voulait pas revenir

Annoncé aux quatre coins de l’Europe, Adrien Rabiot atterrit donc à l’OM, malgré son passé au PSG. L’international français a été formé dans la capitale et avait décidé de partir libre à l’été 2019. Mais avant ce départ, le joueur avait été mis à l’écart par sa direction dès décembre et même mis à pied à titre conservatoire pour « faute grave » quelques mois plus tard. Selon Le Parisien, Adrien Rabiot n’a jamais envisagé de revenir au PSG après la fin tumultueuse de son histoire dans la capitale.

La rancœur d’Al-Khelaïfi

Et il en serait de même pour Nasser Al-Khelaïfi qui, d’après le quotidien francilien, n’a pas oublié le conflit avec son ancien joueur. Ainsi, l’entourage du président parisien démentait chaque année la possibilité d’un retour d’Adrien Rabiot lorsque des rumeurs furent évoquées. C'est finalement à Marseille que l'international français va poursuivre sa carrière.