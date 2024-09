Mercato : Rabiot trahit le PSG pour l'OM et s’explique !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Formé au PSG, Adrien Rabiot a décidé de s’engager pour les deux prochaines saisons avec l’OM, lui qui était toujours sans club depuis son départ de la Juventus. Arrivé ce lundi soir à Marseille, le milieu de terrain âgé de 29 ans s’est exprimé sur son choix de rejoindre le club marseillais, ce qui est vécu comme une trahison par beaucoup de supporters parisiens.

« C’est incroyable, c’est énorme. Je ne m’attendais pas à ça. » Plusieurs centaines de supporters étaient présents pour accueillir Adrien Rabiot ce lundi soir. Dimanche, l’OM a officialisé un accord de principe avec l’international français (48 sélections), qui va s’engager pour les deux prochaines saisons, jusqu’en juin 2026. Au micro de BFM Marseille, le milieu de terrain âgé de 29 ans a livré ses premiers en tant que joueur marseillais.

«Montrer cette chaleur-là, c’est vraiment incroyable»

« Tous les gens sont là, ils sont contents. Ça me fait chaud au cœur. Je sais que ma famille est contente aussi. Donc ça donne envie de jouer déjà et de gagner », a déclaré Adrien Rabiot. « On m’a dit qu’il y avait 400, 500 personnes qui sont venues, qui ont fait le déplacement. Montrer cette chaleur-là, c’est vraiment incroyable. Je ne m'attendais pas à autant de bonne humeur, autant de chaleur. »

«Au début ça semblait un peu improbable»

En ce qui concerne son choix de rejoindre l’OM, malgré son passé de joueur formé au PSG, Adrien Rabiot a ajouté : « Ça s'est fait un peu comme ça. Au début ça semblait un peu improbable et finalement en parlant beaucoup avec Medhi (Benatia), il m'a présenté le projet, j'ai adhéré. J'ai parlé aussi avec le coach, ça m'a parlé vraiment sportivement. Tout ce qu’on connaît aussi, l'ambiance, la ferveur, le stade, une ville qui vit le foot... » Pour Adrien Rabiot, l’objectif avec l’OM est « de gagner forcément, de retrouver la Champions League. »