«Paris, on t’******» : Le PSG insulté, Rabiot jubile avec les supporters de l’OM

Adrien Rabiot a découvert la folle ambiance marseillaise dès ce lundi soir lors de son arrivée à Marignane. Attendu par quelques centaines de supporters, l’ancien joueur du PSG a pris le temps de s’arrêter pour aller à leur rencontre et signer quelques autographes mais également chanter avec son nouveau public.

Sous réserve de la visite médicale, Adrien Rabiot deviendra dans les prochaines heures un joueur de l’OM. Ce qui semblait irréaliste il y a encore quelques jours est désormais une réalité après le travail de l’ombre de Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi qui ont fini par convaincre l’international français de signer libre après la fin de son aventure à la Juventus. Ce lundi soir, Adrien Rabiot était accueilli comme il se devait par les supporters de l’OM.

Rabiot s’ambiance avec les supporters de l’OM

Plusieurs centaines de personnes étaient réunies à Marignane pour l’arrivée d’Adrien Rabiot, salué par des chants à son nom mais également des insultes à l’égard du PSG, des «Paris, Paris, on t’******» se faisant entendre. Le numéro 14 des Bleus, écharpe autour du cou, a pris le temps de s’arrêter auprès des fans pour faire des photos et signer quelques autographes.

« C’est incroyable, c’est énorme »

Adrien Rabiot a par ailleurs chanter son premier "Aux armes" avec les Ultras de l'OM venus en nombre. Une grosse ambiance qui a ravi le joueur formé au PSG. « C’est incroyable, c’est énorme. Je ne m’attendais pas à ça. Tous les gens sont là, ils sont contents. Ça me fait chaud au cœur. Je sais que ma famille est contente aussi. Donc ça donne envie de jouer déjà et de gagner, a-t-il commenté au micro de BFM Marseille. On m'a dit que 500 personnes ont fait le déplacement, je ne m'attendais pas à autant de bonne humeur, autant de chaleur ».