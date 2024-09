Mercato - OM : De Zerbi à l’origine d’une signature folle ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que le mercato estival a fermé ses portes il y a plus de deux semaines, l’Olympique de Marseille est en passe de réaliser un gros coup avec le recrutement d’Adrien Rabiot, libre de s’engager avec le club de son choix depuis la fin de son contrat avec la Juventus. Un dossier dans lequel Roberto De Zerbi tient une place primordiale selon une spécialiste de la Serie A.

On l’imaginait en Angleterre ou en Espagne après la fin de son aventure à la Juventus. Libre, Adrien Rabiot va finalement retrouver la France et s’engager en faveur de l’Olympique de Marseille, avec qui un accord de principe a été trouvé. Un énorme coup de la part de la formation phocéenne dans lequel est impliqué le trio Longoria-Benatia-De Zerbi. La présence de l’entraîneur italien a d’ailleurs été primordiale aux yeux de Valentina Clemente, journaliste italienne.

« La présence de Roberto De Zerbi change la donne »

« Je pense qu’Adrien Rabiot n’aurait pas accepté n’importe quoi, mais la présence de Roberto De Zerbi change la donne. Il avait besoin de retrouver une équipe pour rester en sélection française. Ils se sont mis d’accord sur un contrat de deux ans, donc rien de trop long pour voir si ça marche ou pas. Marseille a un coach qui est en train de changer la donne et qui est bien vu dans toute l’Europe. C’est quelqu’un qui peut stimuler Rabiot », estime Valentina Clemente, interrogée par Foot Mercato.

« On sait que Rabiot est capable de tout faire »

« Donc ça pourrait être un pari risqué, mais réussi, que ce soit au niveau sportif et en termes d’image. Il n’en reste pas moins, qu’on le veuille ou non, un Titi du PSG et le fait d’aller à Marseille peut déclencher pas mal de choses. Il peut avoir l’envie de démontrer et réussir ailleurs. Le terrain pourra nous donner des réponses, poursuit la spécialiste du football italien. Si une bonne alchimie se crée, il y aura peut-être des débuts fulgurants. On sait que Rabiot est capable de tout faire. Si De Zerbi arrive à bien le pousser, pourquoi pas. On est tous très curieux de voir l’évolution de cette situation.»