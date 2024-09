Une indiscrétion tombe sur le vestiaire du PSG

Alexis Brunet

Lors du mercato estival, le PSG a notamment recruté un gardien de but afin de concurrencer Gianluigi Donnarumma. Le choix de Luis Campos s’est alors posé sur Matvey Safonov, qui évoluait au FK Krasnodar. D’après certaines indiscrétions, le Russe ne serait pas le joueur le plus expressif du vestiaire parisien. Il n’y a guère qu’avec certains coéquipiers qu’il se montre plus ouvert pour le moment.

Cet été, il n’y a pas que Kylian Mbappé qui était en fin de contrat au PSG et qui a donc quitté Paris. Le club de la capitale a également perdu Keylor Navas, Sergio Rico et Alexandre Letellier. Il a donc fallu réorganiser le secteur des gardiens de but.

Safonov a débarqué au PSG cet été

Avec le départ de Keylor Navas, le PSG a donc été dans l’obligation de trouver une doublure à Gianluigi Donnarumma. Au tout début du mercato, Luis Campos a alors contacté le FK Krasnodar pour Matvey Safonov, qui a par la suite signé à Paris pour environ 20M€.

Safonov est proche de Milan Skriniar au PSG

Face à Gérone mercredi soir pour le premier match de Ligue des champions de la saison, Matvey Safonov pourrait bien être titulaire. En effet, Gianluigi Donnarumma s’est blessé et il devrait être indisponible pour cette rencontre. Cela sera donc probablement la première titularisation du portier lors d’un match officiel avec le PSG. On aura l’occasion de l’entendre donc un peu plus, lui qui est un taiseux, à en croire Le Parisien. L’international russe ne s’ouvrirait guère dans le groupe parisien, ou seulement avec ses coéquipiers gardiens de but ou bien avec Milan Skriniar.