PSG : Les 10 plus gros «traîtres» qui ont signé à l’OM !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

La nouvelle a fait l'effet d'un coup de tonnerre dimanche en début de soirée : Adrien Rabiot, pur produit issu du centre de formation du PSG, s'apprête à signer à l'OM pour deux ans. Une opération qui résonne comme une trahison pour bon nombre de supporters parisiens, et pourtant, le milieu de terrain n'est pas le premier à s'engager avec le rival marseillais. Loin de là. Le 10 Sport vous rafraîchit un peu la mémoire.

Fabrizio Romano avait lâché la bombe dimanche soir, et l'OM l'a confirmé via un communiqué officiel : Adrien Rabiot s'apprête à débarquer au sein du club phocéen, avec un contrat de deux ans à la clé. « L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐑𝐚𝐛𝐢𝐨𝐭 pour la venue au club du milieu international français. Le joueur s’engagera avec l’OM sous réserve du résultat de la visite médicale », a indiqué le communiqué de l'OM. Libre depuis son départ de la Juventus Turin en juin dernier, Rabiot a donc opté pour un retour en Ligue 1 après un mercato très mouvementé, puisqu'il était notamment courtisé par l'Atlético de Madrid, le Milan AC, Manchester United ou encore Al-Nassr et Galatasaray.

L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec 𝐀𝐝𝐫𝐢𝐞𝐧 𝐑𝐚𝐛𝐢𝐨𝐭 pour la venue au club du milieu international français.



Le joueur s’engagera avec l’OM sous réserve du résultat de la visite médicale. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) September 15, 2024

Une trahison qui ne passe pas chez les fans du PSG

Formé au PSG où il a d'ailleurs été l'un des rares titis à s'imposer en équipe première depuis l'arrivée des Qataris, Adrien Rabiot a malgré tout décidé de rejoindre l'OM. Pire encore, en 2019 dans les colonnes de So Foot, d'anciens coéquipiers de l'international français révélaient qu'il était supporter du club phocéen dans sa jeunesse : « Il était à fond derrière eux », « Lors des classiques, il était clairement pour l’OM », confiaient Jacky Locko et Abdelhak Benaniba, ex-partenaites de Rabiot. Des révélations qui rendent la trahison encore plus amère aux yeux des supporters du PSG, même s'il est loin d'être le premier à s'engager avec l'OM après son expérience parisienne.

Cana, Fiorèse, Déhu, Heinze... Les traîtres historiques du PSG

Par le passé, nombreux sont les joueurs ayant performé sous le maillot du PSG à avoir ensuite opté pour une expérience à l'OM. Certains, comme Fabrice Fiorèse, Frédéric Déhu, Lorik Cana ou encore Florian Maurice sont même passés directement du Parc des Princes au Vélodrome, sans passer par un autre club entre temps, ce qui accentue encore le sentiment de trahison pour les supporters du PSG. Rabiot peut donc déjà s'attendre à un accueil très hostile le 16 mars prochain pour son retour au Parc des Princes, comme ce fut le cas pour ses prédécesseurs.

Les 10 plus gros «traîtres» qui sont passés du PSG à l’OM :

-Lorik Cana

-Fabrice Fiorèse

-Frédéric Déhu

-Modeste M’Bami

-Gabriel Heinze

-Georges Weah

-Edouard Cissé

-Jérôme Leroy

-Bruno N’Gotty

-Florian Maurice