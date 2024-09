«Personne n’en veut», l’OM sur le point de signer un joueur blacklisté !

Alexis Brunet

Dans les prochains jours, Adrien Rabiot devrait devenir un joueur de l’OM. Le club phocéen a annoncé dimanche soir avoir trouvé un accord de principe avec l’ancien Turinois, sous réserve de sa visite médicale. Depuis cette annonce, tout le monde exulte de voir un tel milieu de terrain rejoindre Marseille. Mais selon Daniel Riolo, le joueur passé par le PSG a rejoint le sud de la France, car aucune équipe ne voulait de lui en Europe.

L’OM a réalisé une dernière surprise à ses supporters. Alors que le mercato a fermé ses portes il y a déjà quelques semaines, le club phocéen a annoncé dimanche soir avoir trouvé un accord de principe pour l’arrivée d’Adrien Rabiot à Marseille. Ce dernier devrait s’engager pour les deux prochaines saisons, sous réserve de sa visite médicale.

« Personne n’en voulait en Europe »

Depuis cette annonce, les supporters marseillais sont partagés entre le gros coup sportif réalisé par le club phocéen, mais également le passé parisien d’Adrien Rabiot. Selon Daniel Riolo, qui s’est exprimé dans l’After Foot, le coup réalisé par les dirigeants de l’OM ne serait pas si immense que cela, car personne en Europe ne voulait l’ancien milieu de terrain de la Juventus. « Je ne vais pas me rouler par terre parce qu’ils prennent Rabiot, car il vient surtout parce que personne n’en veut. Si les gens tombent en extase parce que Rabiot va à l’OM, franchement… Personne n’en voulait en Europe, il baisse la moitié de son salaire. »

Un possible milieu de terrain Højbjerg-Rabiot

Si Adrien Rabiot s’engage bel et bien avec l’OM, il devrait récupérer une place de titulaire au milieu de terrain. Dans le 4-2-3-1 de Roberto de Zerbi, l’ancien joueur du PSG pourrait être associé à Pierre-Emile Højbjerg qui a lui aussi rejoint Marseille cet été. Une association qui apporterait beaucoup d’expérience au club phocéen, car les deux joueurs sont passés par certaines des plus grandes équipes européennes et ils ont également joué de nombreux matches de Ligue des champions.