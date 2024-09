Mercato : Rabiot à l’OM, l’OL l’a mauvaise !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce dimanche soir, l’OM a annoncé avoir trouvé un accord de principe pour la signature d’Adrien Rabiot, ce dernier étant libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec la Juventus. Alors que le club phocéen se déplace sur la pelouse de l’OL dimanche prochain (20h45), Pierre Sage a réagit à l’arrivée de l’international Français à Marseille.

C’est la grande nouvelle du soir, Adrien Rabiot devrait signer à l’OM. Libre de tout contrat après avoir refusé de prolonger à la Juventus chez qui il aura passé cinq saisons, le joueur formé au PSG est tombé d’accord avec le club marseillais, qui a officialisé cette nouvelle ce dimanche soir.

Rabiot - OM : Les coulisses de l’incroyable coup de tonnerre https://t.co/noI5wEx8aG pic.twitter.com/5KSqIUUMnM — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

Adrien Rabiot, deux ans à l’OM !

D’après les dernières indiscrétions du journaliste Abdellah Boulma, Adrien Rabiot percevra un salaire compris entre 3M€ et 3,5M€ à l’OM, et va également toucher une belle prime à la signature. Le joueur de 29 ans devrait s’engager pour les deux prochaines saisons en faveur du club marseillais. Après un beau succès face à l’OGC Nice ce samedi (2-0), l’OM va tenter d’incorporer un nouveau talent à son effectif.

« Ils viendront chez nous en étant renforcés »

Et alors que l’OM se déplacera sur la pelouse de l’OL la semaine prochaine, l’entraîneur lyonnais Pierre Sage s’est exprimé sur l’arrivée d’Adrien Rabiot chez le rival : « Adrien Rabiot ? Ils viendront chez nous en étant renforcés, j’aimais mieux quand il n’était pas là… mais bon, nous serons à onze sur le terrain et eux aussi. J’aurais préféré qu’il rejoigne la Ligue 1 une semaine plus tard », a plaisanté ce dernier au micro de DAZN.