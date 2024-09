Mercato - OM : Rabiot trahit le PSG et se plante ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Formé au PSG, Adrien Rabiot s’apprête à s’engager en faveur du club rival. L’Olympique de Marseille a en effet annoncé l’existence d’un accord de principe avec l’international français, libre depuis la fin de son contrat à la Juventus. Un gros coup réalisé par Pablo Longoria et ses équipes, mais qu’en est-il du milieu de terrain ?

Malgré la fermeture du mercato estival, Pablo Longoria a réservé une dernière surprise aux supporters de l’OM, et elle est de taille ! Dimanche soir, le club phocéen a officialisé un accord de principe avec Adrien Rabiot, sans club depuis la fin de son contrat à la Juventus et libre de s’engager où il le souhaite. Marseille va donc accueillir un douzième renfort si Rabiot passe avec succès sa visite médicale, un très gros coup de la part d’une formation qui ne disputera aucune compétition européenne cette saison, mais la réciproque est-elle vraie ?

Mercato : Rabiot à l’OM, l’incroyable surprise qui se prépare ! https://t.co/iZCDFDJk3K pic.twitter.com/zvlH63aVbG — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

Salaire à la basse, pas de Coupe d’Europe… Le bon choix pour Rabiot ?

Depuis le début de l’été, le nom d’Adrien Rabiot a été évoqué aux quatre coins de l’Europe, du côté de l’AC Milan, Liverpool, Manchester United, du FC Barcelone, du Real Madrid et même du PSG, son club formateur. Réel intérêt ou simples rumeurs ? Les émoluments réclamés par l’international français ne l’ont en tout cas pas aidé à se trouver un club durant l’été, et c’est finalement à l’OM que le rebond se fera avec un salaire compris entre 3 et 3.5M€ selon le journaliste Abdellah Boulma, soit la moitié de la somme espérée à son départ de la Juventus.

Désormais parmi les « traîtres » aux yeux des supporters du PSG

Désireux de participer à la Ligue des champions, Adrien Rabiot fait également l’impasse sur l’Europe pour au moins une saison en choisissant l’OM. Une signature qui le place par ailleurs dans le collimateur des fans du PSG, lui qui porta le maillot parisien à 227 reprises au début de sa carrière. Son retour en Ligue 1 ne passera donc pas inaperçu avec un accueil qui s’annonce déjà explosif le 16 mars 2025 au Parc des Princes. Avant ça, Rabiot aura l’occasion d’apprivoiser les supporters de l’OM au Vélodrome, débarquant sur la Canebière avec l’étiquette de Parisien sur le visage. Ce qui pourrait peser dans son intégration.

Alors selon vous, Adrien Rabiot fait-il le bon choix en signant à l’OM après son aventure au PSG ? À vos votes !