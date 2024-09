Problème pour le PSG, ce joueur va en profiter

Alexis Brunet

Alors que le premier match de Ligue des champions arrive à grands pas, Luis Enrique ne sait pas s’il pourra compter sur Vitinha et Warren Zaïre-Emery, qui se sont blessés dernièrement. Au regard de ces évènements, Fabian Ruiz devrait avoir une vraie carte à jouer face à Gérone, lui qui postule pour une place de titulaire indiscutable au sein de l’effectif du PSG.

Mardi, la Ligue des champions fait son retour, avec un tout nouveau format. Il devrait y avoir plus de chocs, mais pour le PSG, l’aventure européenne commencera tranquillement. Le club de la capitale affronte Gérone mercredi soir au Parc des princes.

Warren Zaïre-Emery et Vitinha seront-ils disponibles ?

Face à Gérone, Luis Enrique ne sait pas encore s’il pourra compter sur certains joueurs. Lors de la trêve internationale, Warren Zaïre-Emery et Vitinha se sont blessés avec leurs sélections. Les deux milieux de terrain du PSG pourraient donc être un peu juste pour affronter le club espagnol.

Fabian Ruiz aura une carte à jouer

Selon les informations de L’Équipe, les possibles absences de Warren Zaïre-Emery et de Vitinha pourraient profiter à Fabian Ruiz. Le joueur arrivé en 2022 au PSG devrait être titulaire face à Gérone et il aura une carte à jouer. En effet, il y aurait une place à prendre au milieu de terrain et l’Espagnol est un sérieux candidat, lui qui reste sur un très bon championnat d’Europe, ainsi qu’un magnifique but pour sa première titularisation de la saison face à Brest.