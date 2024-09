«Rabiot va faire mal au PSG», la folle prédiction se réalise

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il en aura fallu attendre du temps, mais Adrien Rabiot a retrouvé un club. Et quel club ! En effet, ce dimanche soir, l'OM a annoncé un accord avec l'international français. Attendu donc à Marseille, Rabiot retrouvera ainsi prochainement le PSG, son club formateur. Un transfert qui a fait ressortir une ancienne déclaration signée Hatem Ben Arfa...

Alors que son contrat avec la Juventus avait expiré en juin dernier, Adrien Rabiot n'avait jusqu'à présent toujours pas trouvé de club. Annoncé un peu partout en Europe et même en Arabie Saoudite, l'international français n'avait signé nulle part. Jusqu'à ce dimanche soir... « L’Olympique de Marseille annonce avoir trouvé un accord de principe avec Adrien Rabiot pour la venue au club du milieu international français. Le joueur s’engagera avec l’OM sous réserve du résultat de la visite médicale », a annoncé l'OM.

Rabiot : L’OM est un plan B, Daniel Riolo balance ! https://t.co/dszYXpG4JJ pic.twitter.com/E0rz1Yah4z — le10sport (@le10sport) September 16, 2024

Après le PSG, Adrien Rabiot signe chez le rival

On ne l'avait clairement pas vu venir et pourtant, Adrien Rabiot va débarquer du côté de l'OM. Un transfert qui fait forcément énormément parler étant donné son passé au PSG et la rivalité entre les deux clubs. Formé au sein du club de la capitale, avec qui il a joué 227 chez les pros, Rabiot aura l'occasion de retrouver le PSG à la fin du mois d'octobre.

Attention à la vengeance...

Les retrouvailles entre le PSG et Adrien Rabiot s'annoncent électriques, encore plus quand il fera son retour au Parc des Princes en mars 2025. Alors que les deux camps s'étaient quittés en très mauvais terme, attention à la vengeance de Rabiot. Ce n'est autre qu'un certain Hatem Ben Arfa qui l'avait annoncé... en 2019, quand il s'était lui même venger en battant le PSG après avoir rejoint Rennes. « Je pense qu'un jour, Adrien Rabiot va revenir avec une équipe et va leur faire mal », avait lâché Ben Arfa. L'ex-joueur du PSG l'avait donc prédit, affaire à suivre désormais...