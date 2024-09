Mercato - FC Nantes : Un gros transfert tombe à l’eau, il s’explique

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Gardien du FC Nantes depuis 2019, Alban Lafont aurait pu faire ses valises cet été après une saison difficile avec son club conclue à la 15ème place de Ligue 1. Le gardien, qui a fait parler de lui ces dernières années, semblait convaincu de son départ. Finalement, le natif du Burkina Faso reste bien en place et a confié qu'il était encore bien motivé par sa présence avec les Canaris.

Auteur d'un bon début de saison, le FC Nantes peut toujours compter sur Alban Lafont. Le gardien de 25 ans était annoncé ailleurs cet été et on pouvait légitimement croire à une nouvelle aventure peut-être plus intéressante pour celui qui a déjà été convoqué par Didier Deschamps. Son transfert n'a pas eu lieu et il s'est confié sur la situation, lui qui avait bien la tête tournée vers un avenir différent au cours de l'été.

Lafont pensait partir

Déjà à la fin de la saison dernière, Alban Lafont ne pensait pas qu'il resterait au FC Nantes. Avant la réception du Stade de Reims ce dimanche, le gardien français s'est exprimé sur cette situation. « On ne va pas se le cacher, je ne dirais pas qu’il s’agissait d’un mercato difficile mais plutôt qu’on se posait certaines questions. Mais j’ai toujours gardé ma ligne de conduite que ce soit à l’entrainement ou sur les matches où je me donnais à 100% » explique-t-il au micro de DAZN.

« Je ne suis pas là par dépit »

Alban Lafont pouvait croire à une nouvelle aventure pour la suite de sa carrière. Alors que certains doutaient de sa motivation à l'idée de rester au FC Nantes, il a été plutôt clair sur le sujet. « J’ai une relation de confiance avec le coach donc je me devais de faire ça au minimum et maintenant je suis très content d’être là aussi. Comme le coach a pu le dire en conférence avant, je ne suis pas là par dépit, je suis fier d’être Nantais et de faire cette saison avec le FC Nantes. J’espère que ça sera une très belle saison » poursuit-il.