PSG - Real Madrid : Grande annonce pour une star de Deschamps

Après Kylian Mbappé, le PSG et le Real Madrid pourraient se livrer une nouvelle bataille sur le marché des transferts pour un joueur. Cette guerre pourrait alors concerner William Saliba, aujourd’hui à Arsenal et annoncé dans le viseur des deux clubs. Qu’en est-il alors d’un potentiel transfert chez les Merengue ? En Espagne, on a fait le point sur le cas Saliba.

Considéré aujourd’hui comme l'un des meilleurs défenseurs de Premier League, William Saliba fait le bonheur d’Arsenal. Mais jusqu’à quand ? Si l’international français est sous contrat jusqu’en 2027 avec les Gunners, son profil plait à du beau monde. Parmi les différentes rumeurs, on retrouve notamment des intérêts du PSG ou encore du Real Madrid pour Saliba.

« Saliba aime le Real Madrid, mais… »

Journaliste pour The Athletic, Mario Cortegana s’est exprimé sur une arrivée de William Saliba au Real Madrid. Sur Youtube, il a alors expliqué : « Saliba aime le Real Madrid, mais je ne le vois pas venir. Pourquoi ? D’abord parce qu’il coûterait beaucoup d’argent et ensuite parce qu’il a prolongé jusqu’en 2027. Donc, si tu vas interroger Arsenal, ils vont demander 80 ou 100M€ ».

« A court ou moyen terme, je ne le vois pas signer »

« Si Saliba ne prolonge pas, je suis sûr que le Real Madrid sera là, il arriverait avec 26-27 ans et il pourrait arriver dans de très bonnes conditions s’il ne signe pas de nouveau contrat. Mais actuellement, à court ou moyen terme, je ne le vois pas signer », a conclu le journaliste.