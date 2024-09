Mercato : L’OM a raté un joueur «au-dessus de la moyenne»

Arnaud De Kanel

Courtisé par l'OM en toute fin de mercato, l'ailier gauche Jota s'est finalement engagé avec le Stade Rennais. Le Portugais de 25 ans pourrait d'ailleurs effectuer ses débuts en Ligue 1 ce dimanche face à Montpellier puisque son coach Julien Stéphan a déjà flashé sur lui à l'entrainement.

L'OM a mis du temps à mettre la main sur un ailier gauche puisque Norwich faisait de la résistance dans le dossier Jonathan Rowe. Alors, le club phocéen avait ouvert d'autres pistes dont celle menant à Jota. Le Portugais figurait également dans les petits papiers du Stade Rennais qu'il a rejoint en fin de mercato. Julien Stéphan l'a d'ailleurs couvert d'éloges.

OM : De Zerbi désigne son joueur le plus exemplaire, c'est une surprise ! https://t.co/1IQ54rDrWH pic.twitter.com/tQyuJuZub8 — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

Jota va découvrir la Ligue 1

Jota n'a toujours pas foulé les pelouses de Ligue 1 mais il pourrait le faire ce dimanche. L'occasion pour les Rennais de découvrir un joueur particulièrement soyeux avec une « subtilité sur le jeu largement au-dessus de la moyenne » selon son entraineur Julien Stéphan.

«Il ne se trompe pas beaucoup»

« Il a une subtilité sur le jeu largement au-dessus de la moyenne, une subtilité technique sur sa première touche, sur le jeu combiné, comme dans les vingt derniers mètres où il ne se trompe pas beaucoup. Et on a besoin de joueurs déstabilisants capables de créer dans les 25 derniers mètres par la passe ou le dribble, et de finir », a déclaré le coach du Stade Rennais en conférence de presse vendredi à propos de Jota, pisté par l'OM durant le mercato estival.