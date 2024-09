PSG : Plus fort sans Kylian Mbappé ? Luis Enrique lâche son verdict

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A l’intersaison, le PSG a perdu très gros avec le départ de Kylian Mbappé. Arrivé au terme de son contrat, le Français est parti libre au Real Madrid. Alors qu’on pouvait craindre le pire pour le club de la capitale, le début de saison de l’équipe de Luis Enrique nous fait mentir. Entraîneur de Brest, Eric Roy voit même désormais un PSG encore plus fort. Quid de l’avis de l’entraîneur parisien à ce propos ?

Kylian Mbappé parti au Real Madrid, le PSG est entré dans une nouvelle ère. Celle-ci débute très bien. Le club de la capitale compte 4 victoires en 4 matchs de Ligue 1 et surtout 16 buts marqués. Le départ du Français ne semble donc pas si grave que cela, bien au contraire même… Battu ce samedi soir par le PSG, Eric Roy, entraîneur de Brest, a reconnu suite au départ de Mbappé : « Le PSG est plus fort collectivement que l’année dernière. Ils sont plus forts à la perte du ballon ».

Mbappé doit relever un défi titanesque au Real Madrid https://t.co/lP3QhqLTQO pic.twitter.com/sM6BKJ2sc8 — le10sport (@le10sport) September 15, 2024

« Nous pourrons en juger à la fin de la saison »

Le PSG serait-il alors devenu encore plus fort suite au départ de Kylian Mbappé ? En conférence de presse, Luis Enrique a été invité à répondre aux propos d’Eric Roy. L’entraîneur du club de la capitale a alors expliqué à ce sujet : « Nous pourrons en juger à la fin de la saison en fonction de ce qu’aura accompli l'équipe. Mais pour un entraîneur, l’objectif est toujours de s'améliorer. Je ne dirai aucun mal de ma première saison au Paris Saint-Germain. Ce fut une saison merveilleuse et unique, au cours de laquelle il a manqué très peu pour atteindre la finale de la Ligue des champions. Et pour le reste, ce fut une année très intéressante ».

Le juge de la Ligue des Champions

« Cette saison s’inscrit dans la continuité de ce que nous avons vu à la fin de la précédente et depuis le début du championnat. Nous connaîtrons sans doute des défaites, parce que c'est normal en football, mais maintenant nous allons entamer mercredi une compétition que nous voulons tous gagner et qui est un objectif du club depuis de nombreuses années », a poursuivi Luis Enrique.