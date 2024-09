Le PSG s'en débarrasse, il lâche un message sur les réseaux sociaux

Alexis Brunet

Le PSG a cherché à se débarrasser de certains joueurs cet été sur lesquels ne comptait pas spécialement Luis Enrique. C’est ainsi que Danilo Pereira a été invité à aller voir ailleurs et le Portugais a rebondi du côté d’Al-Ittihad. Lors de la rencontre face à Brest, les supporters parisiens ont envoyé un message au milieu de terrain, qui leur a répondu sur Instagram.

Comme dans de nombreux clubs, le PSG avait identifié certains indésirables cet été. Des joueurs sur lesquels Luis Enrique ne comptait pas et qui devaient se trouver un nouveau point de chute pour espérer avoir du temps de jeu. Certains sont partis, à l’image de Danilo Pereira, qui a rejoint l’Arabie saoudite et plus précisément le club d’Al-Ittihad.

Danilo Pereira répond aux supporters du PSG

Alors qu’il faisait partie des cadres la saison dernière, Danilo Pereira n’était donc pas dans les petits papiers de Luis Enrique cette saison. Les supporters du PSG n’ont toutefois pas oublié tout ce qu’a fait le Portugais pour le club de la capitale et ils ont déployé une banderole pour le remercier lors du match face à Brest. Le milieu de terrain a par la suite répondu à travers une story Instagram : « Très heureux de votre soutien. Je serai toujours l’un des vôtres. »

Milan Skriniar est toujours au PSG

Comme Danilo Pereira, Milan Skriniar était lui aussi sur le départ cet été. Finalement, le Slovaque est resté au PSG et il a obtenu sa première titularisation de la saison face à Brest. Il devrait intégrer la rotation en défense centrale, afin de soulager par moment certains cadres.