L'OM a mis le feu au mercato, qui est la meilleure recrue ?

Lors du dernier mercato estival, l'OM de Pablo Longoria a frappé très fort sur le marché. En effet, le club phocéen a recruté onze joueurs au total, dont Elye Wahi, Mason Greenwood ou encore Pierre-Emile Højbjerg. Selon vous, qui est le meilleur renfort de l'OM ? A vos votes !

Après une saison 2023-2024 catastrophique, l'OM s'est donné les moyens de rebondir. En effet, Frank McCourt a cassé sa tirelire pour permettre à Pablo Longoria de réaliser un mercato XXL. Pour régaler Roberto De Zerbi, son nouvel entraineur, le président de l'OM a recruté onze joueurs au total : Neal Maupay, Jonathan Rowe, Elye Wahi, Geronimo Rulli, Jeffrey de Lang, Valentin Carboni, Derek Cornelius, Pierre-Emile Højbjerg, Mason Greenwood, Ismaël Koné et Lilian Brassier.

«C'est le très très haut niveau»

Arrivés il y a peu à l'OM, Mason Greenwood et Pierre-Emile Højbjerg enchantent déjà la direction de l'OM. « Est-ce que Mason Greenwood, c'est le très haut niveau ? C'est le très très haut niveau. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec des joueurs très forts. Je pense à Arjen Robben, je pense à Paulo Dybala, qui sont un petit peu ce genre de joueurs offensifs gauchers, même si lui (Greenwood), on ne sait pas s'il est gaucher ou droitier, et je pense vraiment que c'est aujourd'hui un joueur qui n'a pas de limite. En vérité, les seules limites qu'il a, c'est ce qu'il va se mettre lui-même, parce que s'il décide de mettre 20 buts par saison, il a la capacité pour le faire, ça c'est une garantie », s'est enflammé Medhi Benatia, avant d'encenser Pierre-Emile Højbjerg.

«C'est celui qui bonifie les autres»

« Les coulisses du recrutement de Pierre-Emile Højbjerg ? Pierre, c'était un petit peu mon petit déjà au Bayern, et j'aimais beaucoup ce petit jeune un peu fougueux, bagarreur à l'entrainement. Il ne lâchait rien. Quand je suis arrivé ici, c'était un des premiers noms. On avait des problèmes financiers, donc ce n'était pas possible. Quand on a voulu un petit peu changer tout l'effectif, ç'a a été pour moi une priorité d'essayer de relancer le dossier. Quand on parle de Pierre, c'est celui qui bonifie les autres pour moi », a déclaré Medhi Benatia, conseiller sportif de l'OM, au micro de BeIN SPORTS.

