Ce phénomène va régaler l'OM, Benatia balance !

Conseiller sportif du club depuis près d'un an, Mehdi Benatia a largement contribué au renouveau de l'équipe cet été. L'OM a parfaitement débuté sa saison 2024-2025, et c'est sûrement grâce au travail effectué sur le mercato. De nouvelles recrues ont fait leur arrivée pour apporter leur contribution, à commencer par Mason Greenwood, qui régale depuis sa signature à l'OM.

Son dossier a fait couler beaucoup d'encre cet été. Mason Greenwood, laissé de côté en Angleterre en raison de ses déboires avec la justice, a trouvé sa place à l'OM. L'attaquant anglais réalise un début de saison exceptionnel, et il est la véritable perle rare de l'équipe. Sur le plan sportif, il fait l'unanimité, et il a de grandes chances de poursuivre sur la même dynamique.

Greenwood au très haut niveau

A 22 ans, Mason Greenwood débute une nouvelle aventure à l'OM. L'attaquant est déjà le meilleur buteur de Ligue 1, et dans les yeux de beaucoup d'observateurs, il peut s'inscrire parmi les plus grands. « Est-ce que Mason Greenwood, c'est le très haut niveau ? C'est le très très haut niveau. Moi, j'ai eu la chance de jouer avec des joueurs très forts. Je pense à Arjen Robben, je pense à Paulo Dybala, qui sont un petit peu ce genre de joueurs offensifs gauchers, même si lui (Greenwood), on ne sait pas s'il est gaucher ou droitier, et je pense vraiment que c'est aujourd'hui un joueur qui n'a pas de limite » a expliqué Mehdi Benatia au micro de BeIN SPORTS avant la rencontre face à Nice ce samedi.

« 20 buts par saison, c'est une garantie »

Si son transfert fait toujours beaucoup parler puisqu'il a été accusé de violences conjugales, Mason Greenwood continue sa marche en avant avec l'OM et il semble être au-dessus du lot. « En vérité, les seules limites qu'il a, c'est ce qu'il va se mettre lui-même, parce que s'il décide de mettre 20 buts par saison, il a la capacité pour le faire, ça c'est une garantie » poursuit Benatia.