L’OM en guerre avec un joueur, les avocats s’en mêlent

En plein conflit avec l’OM, qui voulait s’en séparer cet été, Chancel Mbemba continue de faire des siennes. Touché au genou depuis fin mars, le Congolais ne s’est pas présenté à deux examens médicaux cette semaine, malgré la volonté du staff médical. Ce sont désormais les avocats des deux parties qui s’occupent de cette nouvelle affaire.

Le torchon n’en finit plus de brûler entre l’OM et Chancel Mbemba. Poussé vers la sortie au cours du mercato estival, le défenseur âgé de 30 ans est finalement resté à Marseille, où il s’entraîne avec la réserve. Durant l’été, l’international congolais avait été coupable d’une altercation avec Ali Zarrak, proche de Medhi Benatia et en charge de la Pro 2, ce qui lui avait valu une mise à pied avec retenue sur salaire.

« Il y a eu des tensions aussi avec le staff médical, les blessures au genou ont été compliquées à gérer »

Autre sujet de discorde entre l’OM et Chancel Mbemba, la blessure au genou dont il a été victime en mars dernier. « Il y a eu des tensions aussi avec le staff médical, les blessures au genou ont été compliquées à gérer, ça a été un peu un casse-tête pour le staff. Il y a plein d'exemples en interne, il y a eu des clashs et quand Roberto De Zerbi est arrivé, les dirigeants ont fait un point sur chaque joueur et quand il a été raconté cela plus la situation contractuelle à Roberto De Zerbi il a dit : “bon non moi je veux des joueurs avec qui il n’y a aucune difficulté à gérer au quotidien” », expliquait le journaliste Nicolas Villas dans le podcast After Marseille de RMC.

Mbemba a zappé deux examens médicaux

Comme indiqué par L'Équipe, deux examens médicaux, dont une IRM, étaient prévus pour Chancel Mbemba cette semaine, auxquels il ne s’est pas présenté malgré la volonté du staff médical de l’OM, qui aurait souhaité qu’il subisse une arthroscopie cet été. L’international congolais (85 sélections) s’estime apte à jouer, malgré le fait qu’il ressente parfois des douleurs vives au genou. L’OM comme Chancel Mbemba se sont refusés à tout commentaire et ce sont désormais les avocats des deux parties qui sont chargés de cette nouvelle affaire.