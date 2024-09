OM : Clash avec Longoria, De Zerbi prend une décision radicale

Pierrick Levallet

Le feuilleton Chancel Mbemba est visiblement parti pour durer à l’OM. Poussé vers la sortie cet été, le défenseur central de 30 ans est finalement resté sur la Canebière. Ses relations avec la direction, en particulier avec Pablo Longoria, sont très tendues. Roberto De Zerbi aurait donc décidé de ne plus compter sur lui, même s’il n’est pas parti.

Le mercato de l’OM a été animé par les nombreuses arrivées cet été, mais aussi par le feuilleton Chancel Mbemba. En fin de contrat en juin prochain, l’international congolais était poussé vers la sortie. Le courant ne passait plus entre le défenseur central de 30 ans et la direction de l’OM. Chancel Mbemba était notamment entré en clash avec Pablo Longoria, poussant Roberto De Zerbi à l’écarter de son groupe.

«C'était tendu en interne avec Chancel Mbemba»

« Roberto De Zerbi a pris une décision radicale. C'était tendu en interne avec Chancel Mbemba depuis déjà longtemps, ça date pas de cet été. L'année dernière, je peux vous compter 2-3-4 épisodes où ça a été tendu avec Chancel Mbemba. Déjà les relations avec Pablo Longoria c'était compliqué au point qu'une fois, Pablo Longoria se rend à la Coupe d'Afrique des nations en Côte d'Ivoire, il va à l'hôtel de la sélection congolaise pour pour rencontrer Chancel Mbemba, il essaie d’entrer en contact avec lui, il y a un des bras droits de Pablo Longoria qui est sur place avec lui, et Chancel Mbemba dit que il n'a pas été prévenu que le président de l'OM était là et qu’il est hors de question qu'il fasse l'effort de descendre de sa chambre d'hôtel pour le voir » a d’abord confié Nicolas Vilas dans le podcast de RMC After Marseille.

De Zerbi n’en veut plus à l’OM

« Il y a eu des tensions aussi avec le staff médical, les blessures au genou ont été compliquées à gérer, ça a été un peu un casse-tête pour le staff. Il y a plein d'exemples en interne, il y a eu des clashs et quand Roberto De Zerbi est arrivé, les dirigeants ont fait un point sur chaque joueur et quand il a été raconté cela plus la situation contractuelle à Roberto De Zerbi il a dit ‘bon non moi je veux des joueurs avec qui il n’y a aucune difficulté à gérer au quotidien’ » a ensuite ajouté le journaliste. Convoité par l’Arabie Saoudite cet été, Chancel Mbemba est finalement resté à l’OM. Son calvaire est bien parti pour se poursuivre encore quelques temps...