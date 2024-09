Wahi - OM : Il fait une énorme annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 30M€, bonus compris, en provenance du RC Lens, Elye Wahi a la lourde tâche de compenser le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Néanmoins, les débuts de l’ancien Montpelliérain sont poussifs puisqu’il n’a toujours pas marqué dans le jeu. Mais Walid Acherchour est loin d’être inquiet et souligne l’importance de Wahi dans le système de Roberto De Zerbi.

Cet été, l'OM a perdu Pierre-Emerick Aubameyang a donc du se mettre rapidement en quête d'un nouveau numéro 9. Dans cette optique, les pistes se sont enchaînées dans ce secteur de jeu puisqu'Eddie Nketiah ou encore Youssoufa Moukoko ont été annoncés proches de l'OM. Et c'est finalement Elye Wahi qui a débarqué à Marseille. Et alors que ses débuts sont plus que poussifs, l'ancien joueur du RC Lens est toutefois défendu par Walid Acherchour.

Wahi a un soutien

« Il ne fait pas un mauvais match ce soir. Dans le jeu, il est intéressant. Je pense qu’il a un peu plus de talent que Vitinha. Parce que, dans le jeu ce soir, il est quand même intéressant. Sur les buts 2 et 3, c’est quand même lui qui est à l’initiative », rappelait le journaliste après la victoire de l'OM à Toulouse (3-1) au micro de l’After Foot, avant de poursuivre.

«Pour moi, il est dans le ton»

« Sur le troisième but, il y a une mauvaise passe de Greenwood. Il temporise, il attend qu’Harit revienne dans le coup, il lui donne. Sur le deuxième but, la talonnade, elle est dans le sens du jeu de Luis Henrique. Ce soir, il n’a pas les 4 occasions de la semaine dernière où on peut dire "Voilà ! Il a crevé le match". Pour moi, il est dans le ton. Après, oui, il va falloir qu’il se lance véritablement avec son premier but dans le jeu. Mais, ce n'est pas ce soir que je vais critiquer Wahi », ajoute Walid Acherchour.