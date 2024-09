En froid avec l’OM, il prépare une grande annonce ?

Thomas Bourseau

En voilà un qui a passé un été mouvementé à Marseille. Devenu indésirable aux yeux de Roberto De Zerbi, le défenseur central de 30 ans a été invité à prendre la porte, mais ne l’a jamais prise malgré un intérêt d’Al-Shabab en Arabie saoudite. Auteur d’un clash avec un proche de Medhi Benatia, mais toujours à l’OM, Mbemba prépare une annonce surprise.

Chancel Mbemba (30 ans) est passé de titulaire et d’homme fort du vestiaire à paria et déclassé en équipe réserve dans un loft mis sur pied par les dirigeants de l’Olympique de Marseille : les indésirables. Début août, Mbemba a été l’instigateur d’une altercation avec Ali Zarrak, adjoint du conseiller sportif Medhi Benatia, et qui plus est, le responsable de la formation de l’OM. Mbemba aurait fait preuve d’insubordination selon La Provence en appelant à plusieurs reprises Ali Zarrak : « Cousin ».

Rendez-vous ce dimanche 8 septembre pour la première exclusivité. pic.twitter.com/5MhL5q2c30 — Chancel Mbemba (@mbemba22) September 4, 2024

En clash avec la direction, Mbemba voit son transfert en Arabie saoudite capoter

Un épisode qui n’est pas du tout passé au sein de la direction de l’OM qui lui aurait infligé la sanction disciplinaire suivante : une retenue de salaire pour 14 jours d’après La Provence. Par la suite, le président Pablo Longoria a tout fait pour se séparer de Chancel Mbemba, mais ni la direction phocéenne ni le joueur n’est parvenu à trouver un accord avec Al-Shabab, club saoudien intéressé par le profil de l’international congolais. La Provence a d’ailleurs confié que du point de vue de Mbemba, l’Olympique de Marseille serait le fautif dans ce transfert avorté.

Chancel Mbemba tease une annonce pour le 8 septembre !

Sur son compte X, Chancel Mbemba a publié un post vidéo intrigant par le biais duquel il fait un teasing. Le 8 septembre prochain, une annonce sera faite sur sa chaîne YouTube. La nature même de ladite annonce demeure mystérieuse, mais elle risque de faire parler au vu de sa situation sportive et du climat délétère autour du joueur à l’OM…