Un joueur de l’OM balance tout sur son calvaire

Prêté par l’OM au Panathinaïkos pour cette saison, Azzedine Ounahi espère ainsi relancer sa carrière du côté de la Grèce. Il faut dire que pour le Marocain, les derniers mois ont été pas simples du tout. Passé par des moments très difficiles, Ounahi s’est d’ailleurs exprimé sur son calvaire vécu du côté de Marseille la saison dernière.

Profitant du mercato encore ouvert en Grèce, l’OM a envoyé Azzedine Ounahi au Panathinaïkos. Roberto De Zerbi ne comptant pas sur le Marocain, le voilà donc aujourd’hui prêté avec option d’achat. Désormais en Grèce, Ounahi aura ainsi l’occasion de retrouver le sourire après des mois compliqués à l’OM.

« La saison dernière, c’était très compliqué pour moi »

S’exprimant pour les médias du Panathinaïkos, Azzedine Ounahi s’est confié sur ses difficultés rencontrées à l’OM la saison dernière. Le Marocain a alors raconté : « C’est vrai que la saison dernière, c’était très compliqué pour moi. J’ai eu la blessure qui était toujours là, j’ai eu des trucs très personnels et c’étaient choses en dehors du foot qui m’ont impacté ».

« Je suis venu avec une nouvelle mentalité »

« Il y a aussi que je n’ai pas assez travaillé et ça je l’assume. Je n’ai pas assez travaillé pour être dans les meilleures conditions et à mon meilleur niveau. Maintenant, comme je l’ai dit, je ne vais pas commettre les mêmes erreurs, je suis venu avec une nouvelle mentalité, je suis venu avec une détermination et pour aider le club à atteindre les objectifs cette saison », a poursuivi Ounahi. A voir s’il réussira à relever la tête en Grèce.