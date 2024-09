OM : Il annonce déjà des problèmes pour De Zerbi

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Avec deux victoires en trois matchs, dont la dernière en date samedi sur la pelouse de Toulouse (1-3), Roberto De Zerbi réussit pour le moment ses débuts avec l’OM. Selon Rolland Courbis, le technicien italien ne rencontrera pas trop de problèmes cette année et voit Marseille terminer dans les trois premiers de Ligue 1, mais il pourrait avoir plus de soucis la saison prochaine.

Vainqueur à Brest lors de la première journée (1-5), l’OM a enchaîné par un match nul à domicile contre le Stade de Reims (2-2), puis un nouveau succès à l’extérieur samedi dernier à Toulouse (1-3). Avec sept points, les Olympiens sont pour le moment à deux longueurs du PSG, premier. Un début de saison que l’on peut considérer comme réussi pour Roberto De Zerbi et ses hommes, même si l’Italien n’était pas complètement satisfait après la victoire de son équipe au Stadium, regrettant notamment le but encaissé sur une erreur de Geronimo Rulli.

« Le souci de De Zerbi, ce sera pas cette saison »

« Le souci de De Zerbi, ce sera pas cette saison. Je pense qu’il va rappeler ce qu’il vient de rappeler pratiquement toutes les semaines. Dès qu'il va y avoir un but, on va considérer qu’il n’aurait pas dû exister », a déclaré Rolland Courbis sur le plateau de L'Équipe du soir. L’ancien entraîneur de l’OM voit Marseille terminer au moins sur le podium cette saison, mais estime que la prochaine pourrait être plus compliquée pour Roberto De Zerbi.

« Je vois l’OM terminer dans les trois premiers, et pas obligatoirement à la troisième place »

« Mais ce sera surtout la saison prochaine, parce que cette année, il y a tout pour que l’OM fasse une bonne saison. De Zerbi déjà, en premier, avec sept copains qui sont arrivés donc là il n’y aura pas de problème en ce qui concerne les entraînements. Il y aura quand même aussi un calendrier favorable. Donc je vois l’OM terminer dans les trois premiers, et pas obligatoirement à la troisième place. La saison d’après, à ce moment-là, il faudra continuer dans la communication, mais ce sera une communication, pour moi, beaucoup plus compliquée », a ajouté Rolland Courbis.