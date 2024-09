Transferts : «Le meilleur joueur de Ligue 1» a signé à l'OM !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Arrivé cet été en provenance de Manchester United, Mason Greenwood a totalement réussi ses débuts à l’OM. L’ailier de 22 ans en est déjà à cinq buts en seulement trois matchs, et régale les supporters marseillais, et ce malgré ses polémiques. Pour Daniel Riolo, l’Anglais est logiquement le meilleur joueur de Ligue 1 sur ce début de saison.

L’OM a frappé fort. Cet été, les dirigeants du club phocéen n’ont pas du tout hésité à débourser 31M€ pour le recrutement de Mason Greenwood. Accusé de violences conjugales et de tentatives de viol à l’encontre de sa petite-amie en janvier 2022, l’ancien prodige de Manchester United a forcément vu sa cote de popularité baissée, ce qui a permis à Marseille de le recruter contre un montant « raisonnable ».

« Greenwood est peut-être le meilleur joueur de Ligue 1 »

Attendu au tournant après une saison en prêt à Getafe, Mason Greenwood a réalisé de très bons débuts avec l’OM. Auteur de cinq buts en trois matchs, l’Anglais s’est parfaitement incorporé au système de Roberto De Zerbi. Meilleur buteur du championnat de France sur ce début de saison, le numéro 10 marseillais a impressionné Daniel Riolo. « En termes de qualités pures, sur les trois premiers matchs, Greenwood est peut-être le meilleur joueur de Ligue 1 », a lâché l’éditorialiste au micro de l’After Foot.

« On va parler du terrain, c'est extraordinaire »

« On ne va pas parler du passé et du fait qu'il soit banni d'Angleterre, on connaît tous son histoire », poursuit Riolo, qui est complètement sous le charme de Greenwood : « On va parler du terrain, c'est extraordinaire. C'est peut-être deux ou trois éclairs par match mais c'est tranchant, fou. Sa précision, sa vitesse d'exécution, on est face à un mec qui a des qualités largement supérieures à la moyenne. Il est au-dessus de la Ligue 1, c'est un très grand joueur ».