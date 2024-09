Daniel Riolo annonce du lourd pour l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après sa victoire à Brest et son match nul à domicile contre le Stade de Reims, l’OM a enchaîné par un succès samedi sur la pelouse de Toulouse. Un début de saison sur lequel s’est exprimé Daniel Riolo. L’éditorialiste de RMC a envie de croire qu’avec Roberto De Zerbi, les Olympiens seront capables de concurrencer le PSG.

Si tout n’a pas été parfait, l’OM a tout de même réussi son début de saison. Avec 10 buts inscrits en trois matchs et deux victoires à l’extérieur, contre Brest (1-5) et Toulouse (1-3), Marseille est à deux points du PSG. Seule ombre au tableau, le match nul à domicile lors de la réception du Stade de Reims (2-2), mais Daniel Riolo a apprécié ce qu’il a vu de l’OM jusque-là

« J’ai envie d’y croire »

« Tout ce qui se dégage de cette équipe, c’est énormément de confiance. Comme si les mecs étaient déjà sûrs d’eux, de leur jeu, l’osmose avec l’entraîneur. L’attitude, on s’y attendait à ce que De Zerbi soit comme ça, qu’il entraîne tout le monde derrière lui, qu’il envoie des messages ultra positifs. Et ça nous donne un OM à deux points du PSG. Alors le parcours n’est pas parfait, parce qu’il y a eu ces 20 minutes contre Reims qui n’ont pas été bonnes du tout. De Zerbi a dit on devrait avoir deux points de plus. Je ne pense pas que Reims est venu voler des points au Vélodrome parce qu’ils avaient fait un bon match ce soir-là. Toujours est-il que j’ai envie de participer à ce fantasme. J’ai envie d’y croire, ça mange pas de pain. J’ai envie de voir si l’OM peut faire une grosse saison et combien de temps ils peuvent rester dans la roue du PSG, parce que le PSG a démarré très très fort », a déclaré Daniel Riolo, dans l’After Foot sur RMC.

« Si d’ici-là les équipes sont toujours collées l’une à l’autre, c’est un match qui fera du bien à notre championnat »

« Je crois que ça va être le 27 octobre le match au Vélodrome. Si d’ici-là les équipes sont toujours collées l’une à l’autre, c’est un match qui fera du bien à notre championnat, assurément », a ajouté Daniel Riolo. « Il y a peut-être des Parisiens qui disent : “Ils nous font chier comme d’habitude, on va leur mettre une trempe ils vont jamais suivre.” C’est probable, c’est très dur de suivre le PSG. Le PSG a un effectif largement au-dessus de la Ligue 1. Mais comme il y a un ou deux joueurs à l’OM qui ont pas des profils Ligue 1 justement. J’ai vu que derrière ça pouvait être fragile, que la charnière c’est pas méga méga solide tout le temps, mais vous n’allez pas m’en vouloir de croire que c’est possible. »