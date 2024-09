OM : Un gros renfort à venir pour De Zerbi ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Blessé à une cuisse, Leonardo Balerdi n’a pas participé à la victoire de l’OM sur la pelouse de Toulouse samedi soir (1-3). Le capitaine marseillais devrait en revanche être de retour pour le déplacement à l’OL, le 22 septembre prochain, et pourrait même revenir un peu plus tôt que prévu.

Malgré « l’absence importante », dixit Roberto De Zerbi, de Leonardo Balerdi, l’OM est tout de même allé s’imposer sur la pelouse de Toulouse samedi soir (1-3), pour le compte de la troisième journée de Ligue 1. Touché à une cuisse, le défenseur de 25 ans a dû déclarer forfait pour cette rencontre et renoncer à sa convocation en sélection argentine.

Balerdi sera là contre l’OL

Dans son communiqué, l’OM n’avait pas donné de date de retour concernant Leonardo Balerdi. D’après les informations de RMC Sport, le capitaine marseillais devrait être à la disposition de Roberto De Zerbi le 22 septembre prochain, pour l'Olympico face à l’OL.

Un retour un peu plus tôt que prévu ?

Si tout va bien, Leonardo Balerdi pourrait même être présent pour la réception de l’OGC Nice, le samedi 14 septembre. Si cela n’est pas impossible, l’OM ne prendra en revanche aucun risque avec son joueur. En attendant son retour, l’Argentin garde le moral et espère revenir sur les terrains le plus rapidement possible.