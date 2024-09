OM : Le PSG annonce une surprise, les Marseillais enragent

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce lundi, le PSG a officialisé un nouveau partenariat. Le club de la capitale s’est associé avec le groupe de vins et de spiritueux Pernod Ricard, qui devient officiellement le nouveau fournisseur d’alcool de la formation parisienne. Du côté des supporters de Marseille et des supporters de l’OM, cette association ne passe pas.

Toujours à la recherche de nouveaux partenaires, le PSG a officialisé une grande nouvelle ce lundi. En effet, le club parisien s’est associé pour les quatre prochaines saisons au groupe Pernod Ricard. Comme annoncé par le club de la capitale, le célèbre groupe de vins et de spiritueux va devenir le fournisseur officiel du PSG, et « encadrera l’équipe professionnelle ».

Le PSG officialise son partenariat avec Pernod Ricard

« Le Paris Saint-Germain annonce son partenariat avec Pernod Ricard. Ce nouveau partenariat mondial est le premier du genre pour Pernod Ricard, qui mettre en valeur l’intégralité du catalogue de marque premium du Groupe […] Pernod Ricard devient désormais un partenaire officiel mondial et sera le seul fournisseur de champagne et de spiritueux du club, avec des droits de visibilité et de communication dédiés ainsi que des expériences sur mesure », peut-on lire au sein du communiqué publié par le PSG ce lundi matin. Mais comme le rapporte RMC Sport, cet accord ne passe pas du tout du côté des supporters de l’OM, alors que la ville de Marseille est réputée pour son Ricard.

Les supporters marseillais enragent !

Pour rappel, le siège social du groupe Pernod Ricard est situé dans la cité phocéenne, cela laisse donc penser que le groupe aura moins de lien avec Marseille. Plusieurs internautes ont d’ailleurs réagi à ce partenariat : « C’est un coup de couteau dans le dos, ni plus ni moins. Ma vie s’effondre. Ma relation fusionnelle (sic) avec cette boisson se termine ici », enrage un Marseillais sur X. Un hashtag #boycottPernodRicard est même devenu viral sur le célèbre réseau social.