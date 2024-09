L’OM veut faire la guerre au PSG !

Thomas Bourseau

L’Olympique de Marseille est invaincu après trois journées de Ligue 1. Emmenés par Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg ou encore Amine Harit, les hommes de Roberto De Zerbi ont déjà pris rendez-vous avec le PSG. En atteste la déclaration de Quentin Merlin en conférence de presse ces dernières heures.

Sous Roberto De Zerbi, l’effectif de l’OM tire dans le même sens. Avec une idéologie de jeu claire basée sur la bonne tenue du ballon, le club phocéen semble chasser ses vieux démons de la saison dernière et postule déjà comme étant un challenger du PSG dans la course au titre après trois journées de Ligue 1.

«Si on peut aller titiller le PSG… Ils ne sont pas invincibles»

Seulement accroché une fois contre Reims (2-2), l’OM a déjà enregistré deux victoires à Brest et Toulouse (5-1 et 3-1). Ce qui permet au club marseillais de pointer à la deuxième place du classement derrière le PSG qui est tout sauf invincible selon Quentin Merlin. « C'est pas loin. Nous, on a pour but d’aller le plus loin possible, on a les ambitions, avec un objectif Ligue des champions. Si on peut aller titiller le PSG… Ils ne sont pas invincibles, même si ça reste une belle équipe ».

Quentin Merlin assure que l’OM a ce qu’il faut pour déranger le PSG

«On a la capacité de leur poser des problèmes, de les accrocher, mais on reste humbles. A nous d’être performant, de continuer à avoir des résultats, de la régularité ». a conclu le latéral gauche de l’OM en conférence de presse ce mardi pendant le rassemblement de l’équipe de France Espoirs. Le Paris Saint-Germain est prévenu, l'Olympique de Marseille arrive !