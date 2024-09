Mercato - OM : Coup de théâtre pour un crack, les coulisses sont dévoilées

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il semblait plutôt se diriger vers un départ, Darryl Bakola va finalement rester à l’OM, avec qui il va signer son premier contrat professionnel, jusqu’en juin 2027. Un dossier dans lequel Medhi Benatia aurait eu un rôle déterminant et aurait apporté les garanties attendues par le milieu de terrain âgé de 16 ans.

Après avoir effectué la préparation estivale sous les ordres de Roberto De Zerbi, Darryl Bakola avait été écarté du groupe professionnel début août. Contrairement à Enzo Sternal (17 ans), le milieu de terrain âgé de 16 ans n’avait pas encore signé son premier contrat professionnel avec l’OM, ce qu’il est désormais sur le point de faire.

Bakola va signer un contrat de trois ans avec l’OM

En effet, alors qu’il semblait plutôt partant, Darryl Bakola va finalement rester à l’OM. Comme indiqué par La Provence, l’international français U17 a accepté les conditions qui lui avaient été proposées il y a plusieurs mois, à savoir un contrat de trois ans, jusqu’en juin 2027, avec un salaire de 30 000€ par mois et une prime à la signature de 200 000€.

Une réunion décisive avec Benatia

D’après les informations de La Provence, l’OM explique ce retournement de situation par la peur pour Darryl Bakola de ne plus jouer pendant un an et d’avoir assisté aux premiers pas en pro de son ami Enzo Sternal. Dans l’entourage du joueur, on fait savoir que c’est une réunion avec Medhi Benatia la semaine passée qui a été déterminante. Satisfait par le discours et les « garanties » apportées par le conseiller sportif de Pablo Longoria, Darryl Bakola a finalement décidé d’accepter l’offre de l’OM. Une fois qu’il aura signé son contrat, il devrait alors être réintégré au groupe de Roberto De Zerbi dès jeudi, date à laquelle les Olympiens reprendront l’entraînement, eux qui sont pour le moment en repos.