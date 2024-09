Mercato - OM : Malaise complet à Marseille, c’est terminé pour ce joueur

Arnaud De Kanel

Le dialogue est totalement rompu entre l'OM et son joueur Chancel Mbemba. Le défenseur congolais est allé au bras de fer cet été, refusant de quitter le club phocéen et repoussant certaines offres qui lui étaient parvenues. Le malaise est total entre le joueur et les dirigeants qui sont prêts à ne pas le faire jouer de la saison, quitte à payer son salaire.

L'été 2024 aura marqué un tournant dans l'ère McCourt à l'OM. Avec la nomination de Roberto De Zerbi, une restructuration quasi complète de l'organigramme a été mise en place. Les tauliers de l'effectif n'ont pas été épargnés puisque des joueurs comme Jordan Veretout et Chancel Mbemba ont été placés dans le loft. Mais si le milieu de terrain l'a quitté pour rejoindre l'OL, le défenseur y est resté et devrait y rester jusqu'à la fin de son contrat.

Mbemba ne jouera plus avec l'OM

Les relations sont plus que glaciales entre Chancel Mbemba et la direction de l'OM. Furieux de devoir s'entrainer avec la réserve, il s'en était pris à l'un des adjoints de Mehdi Benatia. Cela lui avait valu une mise à pied avec retenue sur salaire. Pour marquer le coup et placer l'institution plus haut que tout, l'OM ne veut plus le faire jouer, quitte à payer son juteux contrat pendant un an. « Chancel n’a plus d’avenir à l’OM. On l’a dit, expliqué, la décision a été prise. Il a été mis au courant, il a quand même voulu rester. Il n’y a aucune chance de le revoir porter le maillot de l’OM », souffle-t-on du côté de l'OM. Pablo Longoria s'est d'ailleurs exprimé sur le cas Mbemba ce jeudi.

«Le changement d'entraîneur a ouvert un nouveau cycle»

« Mbemba a réalisé de bonnes performances. Le changement d'entraîneur a ouvert un nouveau cycle de trois ans et nous voulions faire des changements, nous voulions du sang neuf dans le vestiaire et créer un groupe pratiquement nouveau », a déclaré le président de l'OM à l’occasion du Thinking Football Summit. L'aventure marseillaise touche donc à sa fin pour Chancel Mbemba, qui reste tout de même d'attendre juin prochain avant de quitter l'OM, club qu'il ne représentera plus.