PSG : Transfert à 200M€ pour Mbappé, «je n'ai jamais vu ça»

Jean de Teyssière

Décidément, si Kylian Mbappé n’est plus un joueur du PSG, son nom reste encore extrêmement lié à son nouveau club depuis son départ. En plus de la guerre qui oppose les deux camps sur une somme de 55M€ non payée par le PSG, Kylian Mbappé aurait pu rejoindre Liverpool en 2022, quelques semaines après sa prolongation. Une attitude qui ne plaît absolument pas à Christophe Dugarry, champion du monde en 1998.

Kylian Mbappé continue de donner des sueurs froides au PSG. Le Bondynois, désormais attaquant au Real Madrid, demande au PSG de lui payer ses trois derniers mois de contrat, plus des primes d’éthique. Montant total : 55M€. Une somme que le PSG est obligé de payer, mais dont le club de la capitale ne souhaite pas s’acquitter. Ce problème s’ajoute aux nombreux autres qui ont émaillé l’aventure commune entre Mbappé et son club de cœur.

L’OM se lâche sur le PSG et le Qatar ! https://t.co/Y1nkiaGzUy pic.twitter.com/WtZ8OmjN90 — le10sport (@le10sport) September 12, 2024

Mbappé a failli signer à Liverpool

Ces derniers jours, L’Équipe révélait dans ses colonnes que quelques semaines après sa prolongation, non content du mercato de son club, Kylian Mbappé avait donné son accord pour signer à Liverpool. Antero Henrique avait reçu deux offres : une du Real Madrid, dont il ne voulait pas entendre parler et une de Liverpool, à hauteur de 200M€. Les 400M€ demandés par le PSG ont vite refroidi les ardeurs anglaises et Mbappé est resté au PSG, malgré lui.

«Je n’ai jamais vu ça»

Dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, Christophe Dugarry est revenu sur cet épisode : « Mbappé, il a failli signer à Liverpool parce qu’il n’avait pas les joueurs qu’il voulait. On lui avait promis Lewandowski et Silva, mais comme ça ne s’est pas fait, il était prêt à partir à Liverpool. Mais c’est quoi ça. Mais mec, tu es joueur, entraîneur, directeur sportif, président ? T’es quoi ? Je n’ai jamais vu ça. Je te promets, j’ai eu la chance de jouer avec des grands joueurs, j’ai vu leur comportement, je n’ai jamais vu les mecs faire ça. »